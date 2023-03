Scopriamo le caratteristiche principali della BMW X1 plug-in hybrid.

BMW X1 plug-in hybrid: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Il sistema ibrido della BMW X1 xDrive25e

Combina un motore a benzina TwinPower Turbo a 3 cilindri da 125 CV (92 kW) e 220 Nm con un motore elettrico da 95 CV (70 kW) e 165 Nm integrato nel cambio steptronic a sei rapporti. Complessivamente, la BMW X1 xDrive25e è dotata di trazione integrale e dispone di 220 CV (162 kW) e 385 Nm di coppia.

Questi valori le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 192 km/h. Quest’ultima è limitata a 135 km/h in modalità 100% elettrica.

Durante l’utilizzo, il conducente può scegliere tra tre configurazioni del sistema:

AUTO eDrive, l’impostazione di base, che prevede l’utilizzo di entrambi i motori, con l’apporto di energia elettrica durante la fase di accelerazione MAX eDrive, che corrisponde alla modalità 100% elettrica SAVE Battery, che mantiene il livello di carica della batteria o la ricarica recuperando energia se la sua capacità è scesa a un livello basso

Per la guida sono disponibili altre tre modalità – COMFORT, SPORT ed ECO PRO – che influenzano il comportamento di entrambi i motori, i livelli di consumo di carburante e il gioco delle sospensioni.

Batteria, autonomia e consumi

La batteria agli ioni di litio con una capacità energetica lorda di 9,7 kWh può essere ricaricata in circa tre ore e mezza utilizzando una wallbox da 3,7 kW (5 ore utilizzando una presa di corrente domestica) e si trova sotto il pavimento del bagagliaio, dando alla BMW X1 xDrive25e un’autonomia di oltre 50 chilometri secondo il ciclo combinato WLTP (o 57 km NEDC). Il connettore è nascosto sotto uno sportello visibile sul parafango anteriore sinistro del veicolo.

Il consumo elettrico combinato parte da 15 kWh/100 km (variabile a seconda dell’equipaggiamento). Il consumo di carburante parte da 1,8 litri di benzina. Ciò si traduce in un’impronta di carbonio stimata in 40 grammi di CO2 per km al livello più basso.

