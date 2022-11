Caratteristiche nuova Peugeot 408: design e prestazioni

Se la nuova Peugeot 408 è meno spettacolare da guidare che da guardare, l'esuberante auto familiare vi porterà in lungo e in largo con la massima tranquillità.

Forse non piacerà a tutti, ma questa nuova Peugeot 408 è bellissima e ha delle caratteristiche molto interressanti! In un momento in cui la sobrietà è una priorità, Peugeot dimostra che efficienza non significa necessariamente banalità. Chiaramente, la Peugeot 408 colpisce per la sua silhouette imponente (4,69 m) e muscolosa, a metà strada tra la berlina tradizionale e il SUV basso (1,48 m).

Le sue protezioni in plastica nera e la sua altezza da terra di quasi 19 cm la collocano nella seconda categoria. Ma l’aspetto fastback creato dal portellone posteriore fortemente inclinato, che pregiudica la visibilità posteriore, la rende meno identificabile.

Caratteristiche nuova Peugeot 408: design

Trasudando aggressività e dinamismo, la Peugeot 408 fa venire voglia di verificare se il ramage è all’altezza del piumaggio. E la risposta è… più complicata di un semplice sì o no.

Perché il concetto di piacere di guida varia a seconda dell’individuo e dell’epoca. I tester più anziani o i lettori che ricordano le berline Peugeot con i loro telai diabolici (405, 406, 605, ecc.) rimarranno delusi. La nuova arrivata mostra l’equilibrio “mainstream” che ha prevalso nel Leone a partire dalla Peugeot 508, senza lo sterzo tagliente o l’agilità di prima.

Nella 408, il piccolo e amichevole volante dà una sensazione di piacevole leggerezza e controlla un telaio dall’equilibrio impeccabile.

Ma non bisogna pretendere troppo quando la strada si fa tortuosa. La vettura è pesante in questa variante ibrida plug-in (1.706 kg) e i pneumatici utilizzati (Michelin e-Primacy) sono noti più per il risparmio di carburante che per l’elevata aderenza.

Morbidezza e resistenza per la maggior parte del tempo

Tuttavia, poiché il rollio è ben contenuto e i movimenti della carrozzeria sono ragionevoli, la Peugeot 408 è molto piacevole da guidare a un ritmo da “cliente di fretta”, senza far ammalare i passeggeri.

In fase di sorpasso, beneficiamo di un’eccellente accelerazione – i 4,5 secondi dichiarati per passare da 80 a 120 km/h sono credibili – garantita dalla trasmissione PHEV 225. La stessa che conosciamo bene sotto molti cofani dell’ex gruppo PSA (C5 Aircross, C5 X, DS7, 308, 3008, 508). La fluidità e la facilità di guida sono all’ordine del giorno, nonostante gli occasionali scossoni durante le transizioni elettrico-termiche.

Con la batteria da 12,4 kWh (circa 11 kWh utilizzabili) e, attivando la funzione e-Save, è possibile conservare o recuperare 10 o 20 km di autonomia elettrica. È anche possibile ricaricare la batteria al 100%, ma dato il consumo extra di carburante, è meglio lasciar perdere!

Un viaggiatore di talento

La Peugeot 408 è ancora migliore come viaggiatrice a lungo raggio, perché non filtra i difetti della strada come la cugina Citroën C5 X e i suoi ammortizzatori idraulici, ma se la cava molto bene, con sospensioni progressive per la maggior parte del tempo. Peccato che l’insonorizzazione sia disturbata dai rumori dell’aria a 120 km/h. Per il resto, questa nuova Peugeot 408 offre tutto ciò che serve per viaggiare a lungo e lontano. A cominciare dai buoni sedili dell’allestimento GT, anche se alcuni vorrebbero un po’ di sostegno laterale in più e un po’ di spazio intorno ai bordi.

La Peugeot 408 ha lo stesso passo di 2,79 metri della Peugeot 508. Ma offre più spazio agli occupanti della panca per distendere le gambe e lotterà con la Peugeot 5008 per il titolo di Leonessa più spaziosa. L’ampio portellone posteriore della 408 offre un buon accesso al bagagliaio, che vanta 454 dm³ nonostante l’impianto hi-fi Focal (471 dm³ senza). Un’opzione a 850 euro da consigliare agli amanti della musica, in quanto offre un suono chiaro e dettagliato, a patto ovviamente di avere una sorgente di qualità migliore della radio.