F1, GP Australia 2023: risultati e classifica

Si è concluso il terzo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Una gara molto intensa quella che si è tenuta sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, in Australia.

F1, GP Australia 2023: i risultati

Si è concluso il terzo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. La gara che si è tenuta sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, in Australia, è stata molto intensa. I piloti hanno dovuto fare i conti con le particolari caratteristiche del tracciato, con il fenomeno del graining sulle gomme che ha condizionato notevolmente la gestione della corsa. In questa gara sono state toccate punte velocistiche davvero notevoli, intorno ai 340 km/h. Non è stato un buon weekend per Charles Leclerc, che ha terminato nel primo giro il terzo round del Mondiale 2023 di F1, finendo fuori pista per un contatto con il canadese dell’Aston Martin, Lance Stroll, e il conseguente ritiro.

F1, GP Australia 2023: la classifica

La classifica: