Le immatricolazioni delle automobili in Italia non sono state molto incoraggianti in questo inizio d’anno anche grazie ai tempi d’attesa molto lunghi per la consegna di auto nuove e per un mercato che si sta sempre più focalizzando su suv lasciando da parte le auto più alla portata di tutti. In questo articolo vediamo però la classifica delle auto più vendute nel mese di marzo 2024.

LEGGI ANCHE: Incidenti con animali, chi paga il risarcimento?

La classifica delle auto più vendute a Marzo 2024

Al decimo posto una delle auto che in Italia da sempre ha riscosso grande successo per la sua compattezza e per motori non molto assetati, ovvero la Renault Clio di cui sono stati venduti 3.055 esemplari.

In nona posizione la Peugeot 208 con 3.211 esemplari venduti a dimostrazione che la piccola francese è ancora molto apprezzata nel nostro paese.

Ottavo posto per la Jeep Avenger che nonostante un debutto recente ha sin da subito catturato l’interesse della clientela, anche grazie alla motorizzazione elettrica. Gli esemplari venduti sono stati 3.265.

Settima la Volkswagen T-Roc con 3.403 vetture vendute, l’aver raggiunto quasi il quinto posto dimostra la volontà di acquistare crossover di moda e dotati di motori affidabili.

Sesto posto per la Yaris Cross con 3.760 esemplari venduti, subito dopo in quinta posizione la Yaris normale con 3.849 esemplari, ciò dimostra quanto Toyota sia apprezzata per la sua affidabilità motoristica e per interni tecnologici.

LEGGI ANCHE: Le auto di Szczesny, cosa guida il calciatore?

Le prime quattro posizioni

Al quarto posto troviamo la Citroen C3 con 4.490 esemplari venduti a dimostrazione del fatto che la casa francese con vetture dai colori vivaci, con motori gestibili e spazio a bordo sono molto ricercate.

Il podio si apre con un’italiana la Lancia Ypsilon con 4.845 esemplari venduti, un buon numero per la vettura simbolo della casa che sta lasciando il posto alla nuova versione full electric.

Seconda posizione per la Dacia Sandero che ha venduto 5.535 esemplari confermandosi un’auto con un ottimo rapporto qualità prezzo e una buona abitabilità.

In prima posizione naturalmente la Fiat Panda che ha staccato tutti con 11.806 esemplari venduti a dimostrazione che la piccola di casa Fiat è economica e spaziosa, con motori sensati ed una manutenzione irrisoria.