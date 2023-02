Non sapete come funziona un kit di riparazione per le gomme dell’auto? Un kit di riparazione per pneumatici può essere una salvezza quando si buca una gomma. Ma, come ogni altra cosa, deve essere usato correttamente per funzionare. In questo articolo vi mostreremo quando e come usare il kit, in modo da essere preparati la prossima volta che bucherete.

Inoltre, vi daremo consigli su come acquistare un kit di riparazione pneumatici se la vostra auto non ne è dotata.

Kit riparazione gomme auto: come funziona?

Un kit di riparazione pneumatici è un set portatile di strumenti che consente di riparare rapidamente una gomma a terra senza dover chiamare un carro attrezzi o una stazione di servizio. Oggi molte auto ne hanno uno in dotazione nel bagagliaio. Ma se la vostra non ne è dotata, sono relativamente poco costosi e facili da trovare online o nei negozi di ricambi auto.

Un kit di riparazione per pneumatici sgonfi è solitamente di tipo sigillante o a tappo.

Kit di riparazione con sigillante per pneumatici

I kit di tipo sigillante contengono un sigillante che viene iniettato nel pneumatico attraverso lo stelo della valvola. Il sigillante riempie i fori del pneumatico e li sigilla in modo che l’aria non possa uscire. Quando si utilizza questo tipo di kit di riparazione pneumatici, il sigillante viene solitamente iniettato da un gonfiatore elettrico.

Il kit di riparazione con sigillante è più indicato per i fori di piccole dimensioni. I fori più grandi (ma inferiori a ¼ di pollice) richiedono un metodo più elaborato per essere riparati, ad esempio tappandoli con un “tappo di corda” ricoperto di cemento di gomma. Questo kit è chiamato kit di riparazione per tappi di pneumatici.

Kit di riparazione per tappi di pneumatici

I kit con tappo contengono un tappo da inserire nel foro del pneumatico.

Questo serve a impedire la fuoriuscita dell’aria. Il tappo è per lo più un pezzo di corda o di spago intrecciato, lungo circa 5 o 5 pollici, o un pezzo di pelle che è stato ricoperto di cemento vulcanizzante.

Il kit di riparazione del tappo è la versione più comune del kit, quindi è il tipo su cui ci concentreremo in questo articolo. È anche il tipo di kit che utilizzerete di solito se la vostra auto non è dotata di un kit di sigillanti. Ora che sapete cos’è un kit di riparazione pneumatici per forature di auto e camion, vediamo cosa contiene.

Perché usare un kit di riparazione pneumatici?

Molte auto oggi non sono dotate di pneumatici di scorta. Quando ci si trova di fronte a una foratura, si hanno solo poche opzioni: si può chiamare un carro attrezzi per portare l’auto in una stazione di servizio, oppure si può cambiare il pneumatico da soli. Tuttavia, ci sono casi in cui entrambe le opzioni non sono possibili o desiderabili.

Ad esempio, se state facendo un lungo viaggio e siete lontani da una stazione di servizio, la sostituzione del pneumatico potrebbe non essere un’opzione se non avete una ruota di scorta. In questo caso, la possibilità di riparare il pneumatico sgonfio con il kit di riparazione di emergenza può rimettervi in viaggio rapidamente, senza dover chiamare i soccorsi.

Allo stesso modo, se vi trovate in una località remota dove non c’è campo per i cellulari, un carro attrezzi potrebbe non essere in grado di trovarvi. In questo caso, anche in questo caso, riparare il pneumatico bucato con il kit di riparazione pneumatici può rimettervi in strada in pochi minuti.

I kit di riparazione pneumatici sono un modo comodo e relativamente economico per riparare temporaneamente uno pneumatico forato. Sono anche relativamente facili da usare, a patto che si seguano le istruzioni, e possono durare per mesi o anche di più. Detto questo, ecco come riparare un pneumatico sgonfio con un kit di tappi per pneumatici. Questo tipo di kit utilizza un tappo al posto del sigillante.

