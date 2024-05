La stagione 2024 di MotoGP è iniziata, e con essa i dibattiti sui favoriti per il titolo mondiale. I pronostici e i favoriti per la nuova stagione.

La MotoGP è sempre uno degli eventi sportivi più attesi della primavera-estate e adesso che si apre la stagione 2024 partono, come sempre, i dibattiti sui favoriti e su coloro che possono contendersi il titolo iridato di campione del mondo.

Vediamo allora quali sono i pronostici e i favoriti, secondo noi, della stagione 2024, con i motori che si accendono in Qatar per il primo round della stagione. Possiamo fare una classifica di quelli che possono essere i favoriti solo basandoci sulle prove invernali ma tutto può cambiare sul campo e in gara.

Pecco Bagnaia e Jorge Martin: una sfida non conclusa

I favoriti sono già sul campo di battaglia, pronti a rinnovare le sfide e i duelli che hanno caratterizzato il Mondiale 2023. Senza dubbio, il nome che brilla più di tutti è Francesco “Pecco” Bagnaia. Il torinese, fresco di due titoli iridati, è la stella polare di questa stagione. Con una Ducati GP24 che sembra una vera e propria macchina da guerra, Bagnaia è posizionato in cima alla lista dei favoriti per il titolo mondiale. I test invernali sono stati un trionfo per lui e la sua moto, confermando che sia pilota che mezzo sono al massimo delle prestazioni.

Ecco che se si mettono insieme tutti i pezzi è lui che parte come gran favorito dell’anno, se riuscirà a tenere a bada gli avversari e la tensione di doversi riconfermare potrà avere grandi prospettive anche per il 2024. Accanto a Bagnaia, il compagno di squadra Jorge Martin è sicuramente un rivale da temere, uno di quelli che può ambire al titolo quest’anno. Dopo una stagione in cui ha sfiorato il titolo, è ora determinato a portare a casa il trofeo. La pressione su di lui è palpabile, soprattutto con la lotta per la seconda sella Ducati Factory che si apre per i prossimi anni. Questa competizione interna potrebbe essere un elemento di spinta o di distrazione per Martin, ma la sua abilità e determinazione non sono da sottovalutare.

Alcuni campioni da tenere d’occhio: attenti alle sorprese

A completare il nostro trio dei favoriti c’è Marco Bezzecchi, che emerge come una figura di spicco dopo una stagione di apprendistato. Ora, con maggiore esperienza e un chiaro obiettivo di ridurre gli errori, Bezzecchi si posiziona come un contendente serio per la vetta. Il suo obiettivo sarà mantenere una costanza di prestazioni e rimanere sempre in lotta per la vittoria.

L’outsider più atteso è Enea Bastianini, desideroso di riscattare una stagione 2023 deludente. Con un contratto da difendere e una nuova fiducia ottenuta dai test invernali, Bastianini è pronto a tornare in pista con determinazione e fame di successo. La sua vittoria in Malesia nel 2023 è una dimostrazione del suo potenziale, che deve ora riconfermare con costanza.

Non possiamo dimenticare Brad Binder e Franco Morbidelli nel novero dei piloti da tenere d’occhio; il primo è l’unico non Ducati nella lista dei contendenti seri al titolo. Binder ha dimostrato di poter competere costantemente sulle KTM e sarà interessante vedere come si evolve la sua stagione, soprattutto considerando il divario con le Ducati. Per Franco Morbidelli, invece, inizia una nuova avventura: dopo due stagioni e mezza da ufficiale Yamaha non esaltanti, si unisce al team ufficiale Ducati per il 2024.

Questa nuova sfida potrebbe rappresentare una svolta per il pilota italiano, che ha dimostrato il suo talento vincendo il titolo di vicecampione nel 2020. Nonostante una stagione 2024 iniziata in salita a causa di un incidente in allenamento a Portimao e dei test saltati, Morbidelli ha tutte le carte in regola per dimostrare la sua abilità su una Ducati ufficiale. Con l’esperienza alle spalle e la determinazione di rilanciarsi, Morbidelli potrebbe sorprendere tutti e ritornare ai vertici della MotoGP.

La stagione 2024 sembra già adesso preannunciarsi come entusiasmante e piena di sorprese: piloti e team sono pronti a lottare per la gloria su quelli che sono i più prestigiosi circuiti del mondo. Se volete mantenere un monitoraggio costante sulle ultime notizie e sulle classifiche che si aggiorneranno di gara in gara https://www.motosprint.it/motomondiale/moto-gp rimane un punto cardine.