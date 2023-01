Non è sempre facile sapere come pulire l’auto dal vomito. Per quanto possiate curare la pulizia del vostro veicolo, gli imprevisti possono rovinare il vostro umore. Se viaggiate spesso con un bambino piccolo, un animale domestico o entrambi, siate pronti a reagire a qualsiasi incidente con loro.

Non fatevi prendere dal panico se uno dei vostri passeggeri vomita in auto! Siamo qui per condividere con voi i migliori consigli su come pulire il vomito e togliere l’odore dall’auto. È spiacevole e vi creerà problemi, lo sappiamo, ma la situazione è risolvibile. È meglio intervenire il prima possibile, mentre i segni del vomito sono ancora freschi. Se non avete la possibilità di farlo subito, non preoccupatevi. È solo che le macchie ostinate richiedono un po’ più di impegno.

Come pulire l’auto dal vomito: prodotti efficaci

Iniziate a rimuovere la sostanza dalla superficie con una spatola di plastica, se ne avete una, o con qualche mezzo a portata di mano (panno, carta, ecc.). Tamponate bene la macchia con dei tovaglioli o un panno, senza premere troppo, in modo che il liquido non penetri in profondità. Ora ci sono diversi modi per agire successivamente.

Suggerimento: Durante e dopo la pulizia, tenere le porte del veicolo aperte per favorire la ventilazione.

Cercate di eseguire le procedure di pulizia all’aperto, poiché nel garage non c’è una buona circolazione dell’aria. È meglio lavorare la macchia dalla periferia verso il centro.

Ecco alcuni modi per pulire il vomito e imparare a eliminare l’odore di vomito dalla vostra auto!

Aceto bianco

L’aceto è uno dei migliori prodotti naturali per la pulizia. È uno smacchiatore naturale, disinfettante e rimuove gli odori. Utilizzate aceto bianco o di sidro di mele.

Mescolare una parte di aceto con due parti di acqua calda. Immergere un panno di cotone nella miscela, strizzarlo bene e applicarlo sulla macchia dai bordi verso il centro. Non bagnare troppo la tappezzeria! Attendere che la superficie si asciughi e ripetere l’operazione.

Bicarbonato di sodio

Assorbe l’odore in sé e lo elimina. Consigliamo di mescolare bicarbonato di sodio e acqua in rapporto 1:1. Applicare con cura la miscela ottenuta in modo uniforme sui segni di vomito. Con una spazzola o un panno morbido, strofinate sulla tappezzeria. Lasciare agire per circa 1 ora e pulire con un panno umido. Se possibile, passare l’aspirapolvere sulla macchia essiccata con la soda.

Se la tappezzeria dell’auto è in pelle artificiale o naturale, utilizzare una soluzione di sapone e bicarbonato di sodio. Si prepara mescolando 1 cucchiaio di sapone da bucato grattugiato e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con mezzo litro di acqua calda.

Immergete un panno morbido o una spugna nella soluzione, quindi strizzatelo bene: deve rimanere leggermente umido. Passare il panno sulle tracce di vomito. Passate quindi un panno inumidito con acqua pulita sulla zona trattata. Asciugate l’area e godetevi il suo aspetto scintillante e pulito!

Ammoniaca

L’ammoniaca ha un effetto pulente più forte dell’aceto e della soda perché è una sostanza chimica. Fate attenzione! Lavorate con una soluzione molto diluita. Mescolare ½ tazza di ammoniaca con 1 litro d’acqua. Imbevete un panno o una spugna, strizzateli molto bene e applicateli sulla macchia di vomito dell’auto. Lasciare asciugare completamente e, se necessario, ripetere la procedura. Infine, pulire con un panno inumidito con acqua pulita.

Detergenti enzimatici

Sono consigliati per le persone con un sistema respiratorio delicato, in quanto non rilasciano sostanze chimiche aggressive nell’aria. Attraverso un processo bio-enzimatico, questi prodotti decompongono in modo estremamente efficace varie macchie e odori, compreso il vomito di persone e animali domestici. Sono molto più efficaci dei prodotti chimici e sono migliori per la salute. Si possono trovare nei negozi di animali o negli appositi reparti dei grandi magazzini e supermercati.

Detergenti professionali

Utilizzate i servizi di pulitori a vapore professionali che, con le attrezzature e gli strumenti giusti, puliranno a fondo la vostra auto senza lasciare spazio a odori sgradevoli. Questa può rivelarsi la soluzione migliore per garantire una pulizia efficace di eventuali tracce e odori di vomito nella vostra auto. Gli esperti di fiducia sapranno esattamente come trattare le aree senza danneggiare gli interni dell’auto e rimuoveranno eventuali macchie e odori.

