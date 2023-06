Purtroppo, l'interno del parabrezza può essere una vera e propria seccatura da pulire. Vi spieghiamo come procedere in modo efficace.

Vorreste pulire il parabrezza dall’interno ma non sapete come fare? Se avete notato un forte bagliore attraverso il parabrezza, soprattutto durante la guida notturna, non siete i soli. Infatti, ben un automobilista su tre guida con la vista notturna ostruita da strisce oleose sul parabrezza.

Come pulire il parabrezza interno: la guida completa

Pulire l’esterno

Se dovete pulire la foschia o le striature del parabrezza interno, tutto inizia dall’esterno. Perché? Perché è molto più facile identificare la pulizia di un vetro interno se l’esterno è immacolato. Quindi, prima di passare all’interno, lavate accuratamente il parabrezza esterno.

Pulire l’interno con un panno in microfibra pulito e asciutto

Una volta terminato, utilizzate un panno morbido in microfibra (o un panno pulito per negozi) per pulire il parabrezza interno, iniziando dagli angoli e procedendo verso l’alto con movimenti circolari. (Il metodo del “rovescio” è particolarmente efficace per pulire la parte inferiore del parabrezza).

Pulire con alcol o gomma magica

Successivamente, è necessario sgrassare il vetro. Questo può essere fatto a basso costo con alcool isopropilico applicato a un panno in microfibra pulito, oppure si può optare per l’acquisto di un prodotto come la gomma magica.

Finitura con il detergente per vetri

Applicare il detergente per vetri direttamente su un altro panno in microfibra pulito. Pulite il parabrezza con movimenti circolari, assicurandovi di raggiungere la zona in cui si incontrano il cruscotto e il vetro.

Girate l’asciugamano sul lato asciutto e strofinate il parabrezza con un movimento su e giù.

