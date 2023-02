Non sapete come ricaricare un’auto elettrica alla colonnina? Si tratta di un procedimento piuttosto semplice. In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come ricaricare un’auto elettrica alla colonnina: la guida

Parcheggiare

Trovare le stazioni di ricarica è piuttosto semplice.

Generalmente si trovano in prossimità di supermercati, parcheggi di ristoranti, alberghi, centri commerciali e altro ancora.

Attraverso alcune app, ma soprattutto cercando sul web, potrete scoprire dove poter ricaricare la vostra auto. Una volta trovata la colonnina, parcheggiate il veicolo in prossimità e spegnetelo completamente.

Collegare il connettore

Prendete il connettore giusto dalla stazione e collegatelo alla vostra auto. Seguite le indicazioni sullo schermo per procedere con la ricarica secondo le vostre preferenze, poi premete il pulsante di avvio.

L’attesa

Il connettore rimarrà bloccato fino al termine della carica, quindi non vi resterà che attendere. Il tempo di attesa dipende sicuramente dal tipo di ricarica che avete scelto.

Concludere

Generalmente, la ricarica dovrebbe concludersi automaticamente. In caso contrario, potrete utilizzare l’applicazione mobile dedicata alla stazione o premere il pulsante di arresto sul touchscreen.

Fatto ciò, staccate la spina e riponetela al suo posto.

I livelli di ricarica

La ricarica ha diversi livelli dalle caratteristiche specifiche (in particolar modo per la ricarica da casa). Generalmente si tratta di due livelli principali. Vediamo come sono:

Livello 1

La ricarica di livello 1 utilizza una spina standard da 120 volt.

Oggi le nuove auto elettriche sono dotate di dispositivi di ricarica portatili che consentono di collegarsi a qualsiasi presa da 120 volt.

In genere, un tragitto giornaliero medio di 64 km può essere facilmente rifornito durante la notte con un caricatore di livello 1.

Livello 2

Nella maggior parte dei casi la ricarica di livello 2 richiede l’acquisto e l’installazione di un’apparecchiatura di ricarica.

Il tipico caricatore di livello 2 può ricaricare lo stesso tragitto giornaliero medio di 64 km in meno di 2 ore.

