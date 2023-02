In questo articolo vi spiegheremo come ricaricare un’auto elettrica e quali sono le principali opzioni disponibili. Le auto completamente elettriche non hanno mai bisogno di benzina e, per brevi tragitti, le ibride plug-in potrebbero non utilizzarla.

La ricarica delle auto elettriche è semplice, economica e comoda, soprattutto quando si è collegati alla rete elettrica di casa: si può fare il pieno anche mentre si dorme.

Il tempo di ricarica dipende dalle apparecchiature di ricarica, dalle dimensioni della batteria dell’auto e dalla capacità di ricarica disponibile.

Sebbene i conducenti di auto elettriche ricarichino principalmente a casa, le stazioni di ricarica pubbliche e sul posto di lavoro sono sempre più disponibili in tutto il Paese.

Come ricaricare un’auto elettrica: tutte le opzioni

Nozioni di base sulla ricarica

È possibile ricaricare l’auto elettrica utilizzando prese domestiche standard da 120 volt (Livello 1), prese da 208-240V come quelle utilizzate dall’asciugatrice (Livello 2) o caricatori rapidi pubblici dedicati da 480V+ (Ricarica rapida DC).

Il tempo di ricarica di ciascuna di queste tre opzioni dipende dall’unità e dalle dimensioni della batteria.

La velocità di ricarica è determinata anche dalle dimensioni del caricatore di bordo del veicolo e dalla leva di potenza dell’apparecchiatura di ricarica.

Livello 1

La ricarica di livello 1 utilizza una spina standard da 120 volt. Oggi le nuove auto elettriche sono dotate di dispositivi di ricarica portatili che consentono di collegarsi a qualsiasi presa da 120 volt.

In genere, un tragitto giornaliero medio di 40 miglia può essere facilmente rifornito durante la notte con un caricatore di livello 1.

Livello 2

Nella maggior parte dei casi la ricarica di livello 2 richiede l’acquisto e l’installazione di un’apparecchiatura di ricarica. Il tipico caricatore di livello 2 può ricaricare lo stesso tragitto giornaliero medio di 64 km in meno di 2 ore.

Ricarica rapida a corrente continua

I caricatori veloci DC possono fornire da 16 a 32 km di autonomia al minuto. La ricarica rapida DC è riservata alle stazioni di ricarica pubbliche e non all’uso domestico.

La maggior parte delle auto completamente elettriche è oggi predisposta per la ricarica rapida in c.c., ma prima di provare a collegarsi è sempre bene conoscere il connettore di ricarica della propria auto.

Ricarica pubblica

Non temete! Ci sono tantissimi ottimi localizzatori di stazioni di ricarica e applicazioni mobili che vi aiutano a trovare le stazioni di ricarica pubbliche quando e dove ne avete bisogno. Le stazioni di ricarica pubbliche si trovano nei parcheggi pubblici dei centri commerciali, nei negozi di alimentari, nei cinema, nei centri sociali, nei palazzetti, negli hotel e negli aeroporti.

Molte sono gratuite o offerte a prezzi accessibili, di solito molto inferiori al costo della benzina.

È possibile effettuare una ricerca in base alla velocità di ricarica e anche in base al luogo in cui si trova la stazione interessata, se è disponibile o in uso.

Assicuratevi di verificare con il produttore dell’auto e con il manuale di guida dell’auto elettrica le opzioni di ricarica più adatte alla vostra auto elettrica. Per ricaricare con alcune di queste reti potrebbe essere necessario un abbonamento, per cui è bene pianificare e documentarsi prima di intraprendere un lungo viaggio in auto.

LEGGI ANCHE: