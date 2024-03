Come si riscatta la patente militare, la differenza di documenti tra militare in servizio e militare in congedo.

Quando si entra in un corpo si possono effettuare degli esami ed ottenere le patenti militari che possono poi, sia che si è ancora in servizio o si è in congedo, convertire in patenti civili. In questo articolo vediamo come è possibile farlo.

Come riscattare la patente militare?

La patente militare si può riscattare sia che si è ancora in servizio o se ci si è congedati. Per entrambe bisogna entrare in possesso del modulo TT 2112 accompagnato da ulteriori documenti.

Questi sono diversi a seconda che chi faccia richiesta di riscatto sia un militare in servizio o un militare in congedo.

Vediamo cosa è richiesto ad un militare in servizio:

patente militare sia da presentare in visione che due fotocopie della stessa;

due fotografie formato tessera, fatte a capo scoperto e firmate sul retro;

fotocopia della patente civile;

certificato medico valido, rilasciato da un medico preposto alle visite in tali circostanze;

nulla osta del comando;

dichiarazione dello stato di servizio, rilasciata e firmata dal comandante in carico del reparto di appartenenza dove si attesta la conoscenza del comando della richiesta di conversione avanzata dal soggetto richiedente;

nel caso di presentazione di una richiesta effettuata tramite terzi bisogna presentare il modello TT 2112 firmato dal richiedente, accompagnato da una dichiarazione di delega, sempre firmata; il tutto accompagnato dai documenti personali sia del delegato che del delegante.

Discorso diverso se il militare è in congedo:

consegna della patente originale civile e di due fotocopie della stessa, in seguito verrà rilasciato un documento nuovo;

due fotografie formato tessera, a capo scoperto che vanno firmate entrambe sul retro;

certificato medico rilasciato da un medico preposto a tali visite specifiche;

portare in visione il congedo originale e due fotocopie dello stesso da depositare;

portare in visione un documento d’identità valido e due fotocopie dello stesso;

portare in visione l’allegato N compilato ed una fotocopia da depositare;

nel caso in cui non sia il soggetto richiedente a presentare domanda, può fare delega attraverso un’autocertificazione firmata e accompagnata da fotocopie valide dei documenti d’identità sia del delegante che del delegato.

Il costo da sostenere

Il costo per effettuare questa manovra non è elevato si tratta di eseguire un piccolo deposito su due conti correnti statali:

Sul conto corrente 9001 una somma di 10,20€

Sul conto corrente 4028 una somma di 32,00€

Il totale è quindi di 42 euro e 20 per convertire la patente militare.