Non sapete come scalare le marce dell’auto? Questa tecnica può essere molto utile per girare agevolmente le curve, affrontare il traffico, superare condizioni stradali pericolose (come buche, neve o ghiaccio) o semplicemente rallentare senza usare il freno.

Come scalare le marce dell’auto: consigli utili

Come si fa a sapere quando si deve scalare la marcia?

Quando l’auto va troppo piano per la marcia che si sta utilizzando, si avverte un ritardo del motore. Potrebbe scuotersi, stridere o emettere un basso rombo, e potrebbe anche sembrare che l’auto stia per bloccarsi. Anche il contagiri ve lo dirà: se segna circa 1 (o 1.000) giri/min, è il momento di scalare marcia.

Come si fa a sapere quando cambiare marcia senza guardare il contagiri?

Quando si inizia a guidare un cambio manuale, probabilmente si controlla spesso il tachimetro, ma man mano che si migliora, si impara a capire come si sente il veicolo quando la marcia è troppo bassa e non è più necessario guardare. Inizierete a riconoscere il suono basso e sferragliante e la sensazione di balbuzie di un motore in ritardo con una marcia troppo alta.

Cambio di marcia a frizione singola

Questo è il modo più comune di scalare le marce con il cambio manuale.

Controllate la velocità e il numero di giri attuale . Quando il contagiri segna 1 o 1.000 giri/min, è il momento di scalare.

. Quando il contagiri segna 1 o 1.000 giri/min, è il momento di scalare. Spingete la frizione e, allo stesso tempo, passate alla marcia inferiore successiva. Non inserite la marcia sbagliata e non cercate di scalare più di una marcia!

e, allo stesso tempo, passate alla marcia inferiore successiva. Non inserite la marcia sbagliata e non cercate di scalare più di una marcia! Con la frizione ancora inserita, date un colpetto di gas per far corrispondere il regime del motore a quello della trasmissione. Il colpetto dovrebbe portare a un numero di giri superiore di 0,5-1 rispetto al numero di giri attuale. Assicuratevi di non dare un colpetto troppo piccolo, altrimenti il cambio risulterà irregolare. È meglio dare un colpetto troppo grande piuttosto che troppo piccolo.

Rilasciare lentamente la frizione e continuare ad aggiungere gas. A volte non è nemmeno necessario aggiungere gas. È sufficiente rilasciare lentamente la frizione, ma questo va fatto solo se il numero di giri è sufficientemente alto.

È così che si effettua un downshift a frizione singola. Non c’è problema se all’inizio non ci si riesce. La pratica rende perfetti!

LEGGI ANCHE: