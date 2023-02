Come togliere gli aloni dai sedili dell’auto? Che si tratti di una macchia di caffè di colore scuro o di una macchia d’acqua che non svanisce, le macchie sui sedili dell’auto sono sgradevoli. Possono danneggiare il valore di rivendita della vostra auto e farvi sentire un po’ in imbarazzo ogni volta che andate a prendere qualcuno.

Certo, non influiscono sulle prestazioni dell’auto, ma ne modificano drasticamente l’estetica.

La buona notizia è che la maggior parte delle macchie dei sedili dell’auto sono trattabili, anche se ostinate. Basta trovare la giusta combinazione di prodotti e olio di gomito per portare a termine il lavoro.

Come togliere gli aloni dai sedili dell’auto: trucchi utili

Passare l’aspirapolvere sulla tappezzeria

Non importa se il vostro veicolo ha sedili in tessuto o in pelle: è sempre una buona idea passare l’aspirapolvere a fondo prima di tentare di rimuovere le macchie.

In questo modo si evita di spargere altro sporco e si ha un migliore accesso al materiale macchiato.

Per passare l’aspirapolvere su ogni sedile si può usare un aspirapolvere manuale o l’attacco lungo del normale aspirapolvere. Cercate di raccogliere tutti i capelli, le briciole, la polvere e i detriti che si nascondono nel veicolo. Non dimenticatevi di entrare in quelle cuciture e fessure che possono ospitare anni di sporco.

Una volta terminato, potete usare un panno in microfibra per pulire i sedili in pelle da eventuali particelle vaganti. Se avete sedili in tessuto, utilizzate una spazzola morbida per tappezzeria per l’ultima passata.

Applicare una soluzione di aceto

Ecco il nostro primo suggerimento per lo smacchiamento fai-da-te: mescolate una tazza di aceto con un litro di acqua calda. Mettete la soluzione in un secchio, aggiungete una spruzzata di sapone per piatti e poi applicatela direttamente sulla macchia.

Che ci crediate o no, questo è un metodo utilizzato anche da molti professionisti del settore. L’aceto può essere più potente di alcuni prodotti per la pulizia dell’auto che si trovano in commercio ed è naturale, il che riduce il rischio di esposizione a sostanze chimiche nocive.

Usate una spazzola morbida per strofinare l’area dove avete applicato la soluzione di aceto. Una volta che la macchia sembra essersi un po’ attenuata, aggiungete dell’acqua calda per lavare via i resti di sapone. Quindi, asciugate la macchia con un asciugamano in microfibra e lasciate le finestre aperte per favorire il flusso d’aria.

Pulire il sedile con il vapore

Il nostro prossimo consiglio potrebbe essere il modo migliore per eliminare le macchie dai sedili dell’auto, soprattutto se siete contrari all’uso di detergenti e prodotti per la pulizia pesanti nel vostro veicolo. In effetti, spesso ci riferiamo alla pulizia a vapore come alla nostra “arma segreta” per il lavaggio serio dell’auto.

Se disponete di un pulitore a vapore di alta qualità, potete utilizzarlo sui sedili per soffiare l’acqua calda in profondità sulle superfici in tessuto. Si tratta di una tattica eccellente per rimuovere sporco e sporcizia in profondità dai sedili più vecchi.

L’alta temperatura del vapore, combinata con la forza della macchina, elimina le macchie e gli organismi nocivi come virus, batteri, pollini, muffe, funghi e altro ancora. È uno dei modi migliori per ottenere una pulizia profonda senza dover strofinare per ore.

Se la macchia non scompare con il solo vapore, si può provare a usare una spazzola a setole morbide sulla macchia. Quindi, aprite le finestre e lasciate che i sedili si asciughino naturalmente.

