Come usare la pasta abrasiva per l’auto: una semplice guida

Si tratta di uno strumento essenziale ma che deve essere utilizzato con particolare attenzione. Ecco come fare.

Sapere come usare la pasta abrasiva per l’auto è molto importante. Questo strumento essenziale può aiutarci a eliminare piccoli graffi e imperfezioni, ma deve essere utilizzato con il massimo dell’attenzione.

Accorgimenti sbagliati, infatti, potrebbero perfino peggiorare la situazione. In questa pratica guida vi spiegheremo tutto ciò che dovete sapere.

Cos’è la pasta abrasiva?

Prima di tutto, vediamo nel dettaglio cos’è questo prodotto. Si tratta di un liquido particolarmente denso che viene utilizzato per togliere piccoli graffi, strisciate e imperfezioni della vernice. Dato che ogni carrozzeria ha delle caratteristiche particolari, esistono di conseguenza dei prodotti specifici.

Si deve quindi prestare molta attenzione al tipo di vernice della propria auto, che sia perlata, metallica o cromata, dato che un prodotto sbagliato potrebbe creare risultati opposti.

Prima di procedere con l’acquisto, quindi, assicuratevi di comprare la pasta abrasiva più adatta alla vostra auto. Parlate con una persona competente e descrivete nel dettaglio il modello della vostra auto. Potete anche mostrare delle foto.

Come usare la pasta abrasiva per l’auto

Una volta scelto il prodotto adatto, dovrete procurarvi un panno in microfibra molto sottile e un pezzo di ovatta. Prendiamo come esempio un piccolo graffio da voler nascondere. I procedimenti essenziali sono i seguenti:

Pulire bene la superficie, in modo da rimuovere polvere e sporcizia che potrebbero ostacolare il lavoro. Prendere una piccola quantità di pasta e spalmarla sul graffio con movimenti piccoli, circolari e senza premere troppo. Pulire con un altro panno e controllare il risultato. Talvolta potrebbe essere necessario ripetere i passaggi, ma prestate attenzione a non rovinare la vernice.

Successivamente vedrete che la vernice è più opaca: ora sarà necessario passare la cera per lucidare la parte. Prestate attenzione a non utilizzare prodotti aggressivi, dato che possono peggiorare la situazione e portare a risultati irriparabili.

Limitatevi alla zona del graffio e non siate aggressivi. In questo modo le piccole imperfezioni saranno molto meno visibili. Non aspettatevi miracoli, però.

