Il European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ha lanciato un nuovo monito ai produttori: la sicurezza non è più solo resistenza strutturale, ma anche usabilità intuitiva dei comandi di bordo. Indicatore di direzione, tergicristalli e funzioni di emergenza devono poter essere attivati senza sforzo, altrimenti il conducente corre il rischio di distogliere lo sguardo dalla strada. Un apparato digitale eccessivamente ricco di grandi schermi, se non progettato con criterio, può trasformarsi in un boomerang, aumentando la probabilità di incidente anziché ridurla.

Euro NCAP richiama alla semplicità dei comandi di bordo

Il paradosso evidenziato dall’ente è chiaro: minimalismo estetico e superfici touch devono coesistere con ergonomia reale. Le case automobilistiche, nella corsa al design futuristico, hanno spesso privilegiato display curvi e interfacce multimediali a scapito della praticità. Euro NCAP, con i nuovi protocolli del 2026, ha introdotto criteri di valutazione per i comandi fisici includendo la rapidità di attivazione e la capacità di operare senza guardare le mani. Chi risponde a questi requisiti ottiene un punteggio più alto, rendendo evidente che la tecnologia, se usata con moderazione, è un alleato, non un nemico.

Crash test 2026: i tre modelli analizzati

Il programma di prova ha messo alla prova tre veicoli rappresentativi dei trend attuali: il Kia EV2 crossover sudcoreano completamente elettrico; l’Audi Q7 SUV di lusso tedesco; e la Xpeng X9 monovolume cinese dall’interno dominato da display. I risultati hanno evidenziato differenze marcate nell’approccio ai comandi: Audi e Kia hanno mantenuto un equilibrio tra pulsanti analogici e interfacce digitali, mentre la Xpeng ha optato quasi totalmente per il touchscreen centrale.

Audi Q7: il ritorno degli interruttori fisici

Rispondendo sia ai feedback dei clienti sia alle indicazioni di Euro NCAP, Audi ha reintegrato gli interruttori fisici per le funzioni di segnalazione e assistenza. Questa scelta è stata premiata con la valutazione complessiva di 5 stelle. Il maintaining lane assist si adatta al livello di vigilanza del guidatore, riducendo avvisi inutili quando l’autista è attento. Inoltre, la protezione degli occupanti negli urti frontali, laterali e contro pali si è dimostrata eccellente, confermando che la combinazione di tecnologia avanzata e comandi tradizionali può garantire la massima sicurezza.

Kia EV2: corazzata digitale e monitoraggio del conducente

Il crossover elettrico ha raggiunto anch’esso il massimo dei voti grazie al Driver State Monitoring un sistema che analizza l’espressione facciale e i movimenti del capo per individuare segni di sonnolenza. Quando il livello di attenzione cala, l’auto emette avvisi progressivi e, nei casi più critici, interviene per riportare il veicolo in sicurezza. Inoltre, i tradizionali pulsanti per indicatori e tergicristalli hanno permesso una risposta rapida, evitando distrazioni. La robustezza della cella di accoglienza in caso di collisione ha ulteriormente consolidato il punteggio di 5 stelle.

Xpeng X9: display a profusione, punteggio perfetto ma margini di miglioramento

La monovolume cinese ha dimostrato che un’interfaccia quasi esclusivamente digitale non impedisce di ottenere le 5 stelle: le sue capacità di prevenzione degli impatti sono state eccellenti. Tuttavia, la dipendenza dal grande touchscreen centrale per le funzioni di base ha penalizzato il punteggio nei test di usabilità dei comandi, poiché gli autoveicoli con più tasti fisici avrebbero ridotto il rischio di distrazione. Un punto debole è emerso nella fase di assistenza alla velocità che non ha soddisfatto pienamente gli standard Euro NCAP durante il percorso di 2.000 km in Europa, in particolare nelle condizioni di pioggia dove i limiti di velocità erano meno precisi.

Le case che sanno coniugare tecnologie innovative con pulsanti tradizionali riescono a massimizzare i punteggi Euro NCAP, mentre un eccesso di display può diventare una fonte di distrazione, anche se la struttura del veicolo è impeccabile. Il messaggio di Euro NCAP è chiaro: la tecnologia deve servire il guidatore, non sovrastarlo.