Cupra lancia i nuovi motori entry-level sulla Leon

Cupra ha annunciato i nuovi motori entry-level sulla Leon. Al momento della grande presentazione dei futuri modelli Cupra, ci stavamo già interrogando sul futuro di Seat di fronte all’ascesa di potenza dell'”altra” auto spagnola, quella sportiva e di carattere.

Più passano i mesi, più il gruppo comunica su Cupra, a scapito di Seat che passa in secondo piano.

Gli amministratori non hanno esitato a confermare che gli investimenti in Seat saranno limitati ad alcuni modelli negli anni a venire. Nel frattempo, Cupra continua ad ampliare la propria gamma. La Leon riceve ora due nuovi motori che Seat offre sulla berlina e che sembrano quasi insoliti per la Cupra.

Una Cupra Leon dai nuovi motori entry-level

Per molti, passare alla Cupra significava avere diritto a motori specifici e più potenti. Ma non è più così, perché la Formentor offre motori con meno di 200 CV, già noti alla Seat. Essendo la Formentor un prodotto specifico della Cupra, si capisce che il marchio iberico ha voluto ampliare il più possibile la gamma, anche a costo di attingere dai motori più comuni del gruppo Volkswagen.

Ma su una Leon la logica è meno ovvia.

La competizione interna tra Seat e Cupra dovrebbe acuirsi con l’arrivo del 1.5 TSI da 150 CV e del 2.0 TSI da 190 CV, entrambi associati al cambio automatico DSG. Le due nuove versioni non sono ancora presenti nel configuratore, quindi i prezzi non sono noti al momento in cui scriviamo. Tuttavia, dovrebbero ridurre notevolmente il prezzo d’ingresso della Cupra Leon, che partirà da 40.000 euro (o addirittura da 35.000 euro).

Si collocherà quindi nella stessa fascia di una Seat Leon TSI 150 o 190 in allestimento FR…

Cupra ha scelto la finitura a “V” già presente sulle Leon attuali meno potenti (Hybrid 204 CV e TSI 245 CV). Di serie, la vettura spagnola avrà i seguenti equipaggiamenti: