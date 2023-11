Cupra Tavascan il nuovo suv coupé prodotto dalla casa spagnola è finalmente stato svelato, in questo articolo dedicato scopriremo la sua data di uscita, il prezzo, le dimensioni, come sono strutturati gli interni e l’autonomia che è in grado di offrire.

Cupra Tavascan: autonomia, dimensioni ed interni

Tavascan apre la nuova era del marchio spagnolo che dovrebbe ampliare la propria gamma con altri modelli che sono in arrivo entro il 2025. Quest’auto ha gli stilemi da suv-coupé e si differenzia leggermente rispetto alle cugine VW ID.5 e Skoda Enyaq Coupé pur avendo lo stesso tipo di piattaforma costruttiva.

Le dimensioni sono generose pur avendo optato per la carrozzeria da coupé essendo comunque un SUV quindi dotato di un’importante presenza su strada. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 64

: 4 metri e 64 Larghezza : 1 metro e 86

: 1 metro e 86 Altezza : 1 metro e 59

: 1 metro e 59 Passo: 2 metri e 76

La Tavascan è disponibile con due diversi sistemi di trazione a due o quattro ruote motrici che garantiscono un’autonomia diversa fra di loro, 550 km per la versione 2WD e 520 per la 4WD. Questi dati sono ancora da confermare ma se così fosse sono davvero buoni considerando il tipo di auto.

Gli interni vedono un display della strumentazione da 5,3 pollici a cui è abbinato anche l’head-up display con realtà aumentata anche se l’elemento principale è lo schermo dell’infotainment da 15″ dotato di touchbar illuminata e di impianto audio griffato Sennheiser.

I sedili al momento sono sportivi di serie su tutte le versioni ma in futuro arriveranno anche i Cup che saranno ancora più avvolgenti e contenitivi.

Sul fronte sicurezza l’auto è dotata di ADAS di livello 2 come: il Predictive Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Adaptation, il Side Assist, il Lane Assist, l’Exit Warning, l’Exit Assist, il Fatigue Detection, l’Emergency Assist, l’Assisted Parking,il Front Assist e il sistema Car2X.

Il prezzo e l’uscita

Il prezzo di partenza della Tavascan è di circa 60.000 euro per la versione da 286 cv e 2 ruote motrici. Si sale a circa 70.000€ per la più potente da 340 cavalli e sistema di trazione 4WD.

L’uscita della Tavascan sul mercato europeo è prevista per inizio 2024.