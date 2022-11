Non ci sono buone notizie: la Dacia Spring prevede un aumento dei prezzi. Il prezzo sale a +500 € sulla Sandero, a +600 € sulla Jogger e addirittura a +1000 € sulla Duster base! La Spring, la prima auto elettrica dell’azienda, non è stata risparmiata, con un prezzo significativamente più alto.

Dacia Spring: un altro forte aumento dei prezzi a novembre

Il modello di accesso Essential sarà aumentato di 1.000 euro. Il prezzo passa quindi da 19.800 euro a 20.800 euro. Per il modello Expression, il prezzo sarà superiore di 800 euro, pari a 22.100 euro.

Si tratta di un sacco di soldi. Quando è stata lanciata nella primavera del 2021, la Spring partiva da 16.990 euro.

Si tratta di un aumento di 3.810 euro in un anno e mezzo. Il prezzo è aumentato notevolmente dalla primavera del 2022. A marzo l’auto partiva da 17.690 euro, ad aprile da 18.690 euro, a maggio da 19.290 euro e a giugno da 19.800 euro!

Il successo della Spring sta spingendo Dacia a diventare pretenziosa? Non proprio, il marchio si sta facendo carico dell’aumento dei prezzi delle materie prime, che stanno facendo lievitare il prezzo delle batterie per le auto elettriche.

I prezzi indicati non includono il bonus. E questo progredisce un po’, perché corrisponde al 27% del prezzo dell’auto.

Con l’aumento, passerà da 5.346 a 5.616 euro per l’Essenziale. In un certo senso, questo limita l’aumento di prezzo a 730 euro per il modello Essential. Dacia potrebbe approfittarne per gonfiare ulteriormente il prezzo! Al netto del bonus, la Spring di base costerà 15.184 euro.

Al lancio costava 12.403 euro.

Equipaggiamento standard

Come promemoria, la Essential ha di serie la frenata d’emergenza attiva, i fari automatici, sei airbag, il computer di bordo, quattro alzacristalli elettrici, gli specchietti elettrici, il climatizzatore manuale, la radio con connessione Bluetooth e USB e il limitatore di velocità.

L’Expression aggiunge il navigatore touchscreen da sette pollici con cartografia dell’Europa occidentale, i sensori di parcheggio posteriori e la telecamera di retromarcia. Per migliorare ulteriormente l’aspetto, gli elementi decorativi sono dipinti in grigio.