Quali auto saranno in uscita tra il 2022 e il 2023?

Sono numerose le auto che debutteranno tra settembre 2022 e febbraio 2023. Che cosa verrà presentato sul mercato italiano? Quali sono le novità in arrivo nelle nostre concessionarie? Domande al quale daremo presto una risposta. Vediamo nel dettaglio i modelli di auto che caratterizzeranno il mercato automobilistico nei prossimi mesi.

Seguiamo mese dopo mese le uscite delle case automobilistiche. Il mese di settembre sarà protagonista dei nuovi restyling di due crossover di successo: Citroen C5 Aircross e la Kia XCeed. Oltre queste due arriveranno in Italia: Honda Civic, Jeep Grand Cherokee e Nissan X-Trail. Ultima ma non ultima la nuova Volkswagen ID.Buzz, erede elettrico del mitologico Bulli.

Ottobre: L’inizio dell’autunno vedrà invece le uscite di: Ferrari Daytona SP3, un vero fuoriserie con 840CV. Poi gruppo Mercedes lancerà un facelift della Classe A e la prima in assoluto della nuova era Smart, la hashtag one. Insieme a queste, Renault-Nissan sarà portatrice di novità come la Juke full Hybrid e la nuovissima Austral, Suv della casa.

Novembre: Sarà anche questo un mese ricco di novità, con la nuova ammiraglia di BMW, la Serie 7, con una variante completamente elettrica.

Una nuova Range Rover Sport e soprattutto una nuova Porsche 911 GT3 RS.

Dicembre: mese di regali, quindi tenetevi pronti alle auto del mese. Si parla già di Audi e-tron, Kia EV6 GT e di Mercedes EQS Suv, a zero emissioni.

Le nuove auto in uscita del 2023

Partiamo subito dal mese di gennaio e vediamo quali novità ci porta.

Gennaio: L’arrivo del nuovo anno porterà con sé il lancio di una vera bomba: il nuovo Suv di Ferrari che si chiamerà Purosangue.

Poi spazio a due grandi elettriche: Hyundai Ioniq 6 e Lotus Eletre.

Febbraio: Una delle novità più interessanti sarà sicuramente Audi Q6 e-tron, insieme alla nuova Dacia Jogger e la Volvo XC90, un grande classico.

