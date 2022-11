Edizione speciale per la nuova Mercedes C63 AMG

L’arrivo della nuova Mercedes C63 AMG è ormai imminente. Coloro che hanno sempre lodato la “63” AMG devono essere caduti dalla sedia quando sono state confermate le specifiche tecniche della nuova generazione. La Classe C più potente della gamma divide le sue bancate di cilindri per 2, passando dal V8 al 2.0 a quattro cilindri in linea (quello della A45 AMG, modificato per l’occasione) abbinato a una parte elettrica per un totale di 680 CV.

È semplicemente la Classe C più potente della storia, a dispetto dei detrattori che possono giustamente rimpiangere il suono dei vecchi V8, soprattutto quelli ad aspirazione naturale. Prima o poi bisogna voltare pagina. Per l’occasione, Mercedes ha annunciato l’arrivo di una versione molto speciale chiamata F1 Edition.

Una Mercedes C63 AMG limitata a… un anno

La C63 S E Performance AMG F1 Edition sarà prodotta per un anno dall’inizio delle vendite, ma senza limiti di numero di vetture prodotte.

La quantità prodotta dipenderà quindi dalla popolarità dell’auto, che non cambia meccanicamente. Gli unici cambiamenti sono di tipo visivo: pacchetto aerodinamico AMG (lama anteriore e spoiler posteriore sulla berlina, diffusore specifico e decorazioni sulle fiancate), AMG Black Sport Package (finitura nera lucida sulle calotte degli specchietti, sul labbro dello spoiler, sui terminali di scarico, sulle cornici dei finestrini e sulle aperture dei parafanghi anteriori) ma anche sedili in pelle nappa nera AMG con cuciture rosse, cerchi forgiati da 20 pollici con contorno rosso, che contrastano con l’esclusiva verniciatura grigio alpino del catalogo Manufaktur.

La livrea è finalmente vicina alla “vettura medica ufficiale” utilizzata in F1 da Mercedes-AMG.

Purtroppo, la nuova C63 S E Performance AMG non è ancora stata lanciata in Italia. La vettura non è nemmeno presente nel configuratore della filiale italiana, che non ha ancora comunicato i prezzi di questa F1 Edition.

La generazione precedente, con il suo motore V8, aveva un prezzo a partire da 110.000 euro per la versione S. Il nuovo modello, con l’ibridazione, potrebbe quindi veder lievitare i suoi prezzi.

