Per i suoi primi modelli, Beo o Dyo, Elaris si è rivolta a produttori cinesi che definiremmo di seconda o terza categoria… Per il Leo e il Jaco, che saranno lanciati nei prossimi mesi, è un produttore un po’ più noto e rispettabile ad occuparsene: GAC Motors.

Entrambi i modelli provengono dal marchio Hycan, specializzato in veicoli elettrici. Il principio rimane comunque lo stesso: Elaris mette il suo nome su un veicolo assemblato in Cina e importato, senza alcun altro intervento. Le immagini rilasciate mostrano ancora la loco originale di Hycan.

Elaris Leo: caratteristiche, design, batteria, autonomia, motori

Il Leo è un monovolume compatto (lungo 4,60 m) dallo stile sobrio. Venduto in Cina con il nome Hycan Z03 (a sua volta derivato dall’Aion Y…), arriverà in Europa con un motore da 135 kW /184 CV / 225 Nm e una batteria LFP da 66,4 kWh. L’autonomia omologata in Cina è di 510 km nel ciclo CLTC.

Per l’Europa non c’è ancora una cifra ufficiale, ma dovrebbe essere di poco superiore ai 400 km. In Cina sono disponibili anche una batteria da 55,5 o 76,8 kWh e un motore da 160 kW.

Soffrirà delle stesse carenze della maggior parte degli attuali modelli cinesi, legate alle esigenze locali (ma che stanno rapidamente cambiando): un bagagliaio limitato a 370 litri e una ricarica rapida di soli 100 kW. Tuttavia, beneficia di una seconda fila gigante, che la renderebbe senza dubbio un veicolo interessante per i taxi o i VTC.

Il prezzo è annunciato a 39.900 euro, ma non c’è una data di lancio precisa per questa potenziale rivale della Kia Niro.

Elaris Jaco: caratteristiche, design, batteria, autonomia, motori

Sotto il nome di Elaris Jaco, troveremo la Hycan A06. Una grande berlina lunga 4,97 m con un design un po’ goffo, ma con un Cx di soli 0,217. Nonostante la lunghezza generosa, il bagagliaio non è adatto ai traslocatori: 414 litri e non di più, ma ha lo spazio di una limousine.

Anche per questo modello, Elaris ha scelto la configurazione intermedia della gamma cinese: propulsione da 160 kW e batteria da 71 kWh. L’autonomia in Cina è di 630 km (CLTC). In Europa dovrebbe raggiungere i 500 km. Si tratta di un dato piuttosto interessante, visto che il prezzo sarebbe di 38.900 euro. Sul mercato nazionale sono disponibili una versione da 135 kW / 63 kWh e un’altra versione a trazione integrale da 340 kW / 71 kWh.

Per il momento, Elaris limita le sue ambizioni al mercato tedesco e Hycan non ha confermato alcun piano di sviluppo su scala europea. Nel nostro continente, GAC si concentrerà principalmente sul suo marchio Aion, che dovrebbe essere lanciato nel 2024.

