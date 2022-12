Euro della propria auto: dove vederlo

Dove vedere la classe ambientale Euro della propria auto? Ebbene, si tratta di una sfaccettatura particolarmente importante, dato che in molte zone sono stati apportati dei limiti di circolazione per evitare l’inquinamento.

Molte auto più o meno moderne possono ancora circolare con una certa tranquillità, ma le più vecchie potrebbero essere soggette a limitazioni talvolta rigide.

Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che si deve sapere, partendo da una brevissima guida al calcolo della classe ambientale ad alcune descrizioni più dettagliate.

Dove vedere la classe ambientale Euro della propria auto?

Sul libretto di circolazione potrete trovare ogni dettaglio in merito. In alternativa, una soluzione ancora più semplice è quella di consultare il sito web Il Portale dell’Automobilista, inserire il tipo di veicolo, la targa e il codice captcha e in pochissimo tempo scoprirete la classe ambientale della vostra auto.

Auto Euro 6

Chi acquista auto Euro 6 potrà usufruire di un incentivo che varia dai 2000 ai 5000 euro. Queste auto possono circolare senza problemi e sono state immatricolate dal primo settembre 2015.

Attenzione al diesel, però: anche i possessori di un’auto Euro 6 potrebbero essere colpiti da limitazioni, dato che questo motore viene considerato il più inquinante.

Auto Euro 5

Si tratta delle auto immatricolate dopo il primo settembre 2009. Come per le auto Euro 6, anche le auto Euro 5 possono circolare senza troppi problemi, eccezione fatta per i motori diesel. Anche in questo caso ci si può imbattere in alcune limitazioni. Oltretutto, la produzione di auto Euro 5 è stata interrotta nel 2014.

Auto Euro 4

Si tratta delle auto immatricolate dal 2005 al 2009. Qui si è in una sorta di limbo, perché queste vetture possono circolare senza problemi ma la situazione è decisamente temporanea…

LEGGI ANCHE: