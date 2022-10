F1, Gran Premio del Messico: orari e dove vedere la gara

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in America, in Messico. Il Gran Premio del Messico 2022 è il terzultimo appuntamento del mondiale di F1.

F1, Gran Premio del Messico: dove eravamo rimasti

Il Gran Premio di Austin è stato a dir poco emozionante. Max Verstappen conduce una gara magistrale e da campione del mondo conquista per l’ennesima volta la prima posizione. La poteva vincere anche Lewis Hamilton che si è piazzato solo al secondo posto dietro l’olandese della Red Bull. A proposito della scuderia Red Bull, con la vittoria di super Max e il quarto posto di Sergio Perez sono campioni del mondo costruttori.

Bottino pieno quest’anno per la scuderia austriaca. Bene Leclerc che conquista il terzo posto dopo una gara in rimonta. Peccato per Carlos Sainz che dopo aver conquistato la Pole nelle qualifiche è stato costretto al ritiro a causa di un incidente con la Mercedes di George Russell. Da segnalare anche lo spaventoso incidente tra Alonso e Stroll che costerà al canadese 3 posizioni nella griglia del Gran Premio del Messico.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky, NOW Tv e TV8

Il Gp del Messico si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 28 ottobre 2022

Ore 20.00: Prove Libere 1

Ore 23.00: Prove Libere 2

Sabato 29 ottobre 2022

Ore 19.00: Prove Libere 3

Ore 22.00: Qualifiche F1

Domenica 30 ottobre 2022

Ore 21.00: Gara F1

Orari e programma su Tv8

Sabato 29 ottobre 2022

Ore 23.30: Qualifiche F1 (in differita)

Domenica 30 ottobre 2022