Continua il rinnovamento della famiglia Transit. Dopo il Custom, è il momento del Courier. È il più piccolo della gamma e uno dei furgoni più compatti del mercato. Tuttavia, non è così piccolo come il suo predecessore, poiché questa nuova generazione è più lunga di 18 centimetri e raggiunge i 4,34 metri.

Il punto forte di questo nuovo modello è l’arrivo di una versione 100% elettrica. Si tratta del terzo Transit con questo tipo di motore, dopo il modello grande e il Custom. Tuttavia, se siete interessati a questo veicolo, dovrete avere pazienza! Mentre le versioni a combustione interna (benzina e diesel) saranno lanciate nel terzo trimestre del 2023, il modello elettrico inizierà la sua carriera nel terzo trimestre del 2024.

Ford E-Transit Courier, prime informazioni: caratteristiche, batteria, design

Poiché la scadenza è lontana, Ford ha voluto mantenere il segreto sulla batteria e sull’autonomia. Sappiamo, tuttavia, che è presente un blocco da 100 kW (136 CV). Ford ha comunicato anche la ricarica: fino a 11 kW in corrente alternata e 100 kW in corrente continua. Con la ricarica rapida, l’auto passerebbe dal 10 all’80% in meno di 35 minuti.

Il Transit Courier ha un volume di carico aumentato del 25%, passando a 2,9 m3. Grazie alle nuove sospensioni posteriori, lo spazio di carico è meglio ottimizzato. Il veicolo può ospitare due europallet. La versione elettrica ha un carico utile di 700 kg e una capacità di traino di 750 kg. Un portello nella paratia consente di sistemare gli oggetti accanto al conducente, mentre il sedile del passeggero si abbassa per formare una superficie a livello dell’area di carico.

La posizione di guida è impressionante per un furgone di questa fascia. Il veicolo è stato presentato con un enorme schermo da 12 pollici, abbinato a un quadro strumenti digitale da 12 pollici. Il selettore del cambio si trova sul piantone dello sterzo, il che ha permesso di installare un supporto rialzato per la ricarica del telefono a induzione.

Il modello elettrico sarà iperconnesso, con un modem integrato di serie che consente di effettuare aggiornamenti a distanza. I gestori delle flotte potranno disattivare a distanza il veicolo per evitare furti o utilizzi non autorizzati. La connettività wireless Apple Car Play o Android Auto sarà di serie.

Ford ha conferito al piccolo SUV un frontale più spigoloso, con un cofano ampio e piatto e una griglia diritta che confluisce nei fari. Sotto il cofano si trova un vano portaoggetti da 44 litri.

Non sorprende che sia troppo presto per avere un’idea del prezzo.

