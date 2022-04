Ford GT “Holman Moody Heritage”: le nuove immagini

Il marchio sta continuando a offrire la sua supercar Ford GT in una varietà di modi. Ford sta svelando la nona interpretazione della sua GT e la livrea “Gulf” sulla GT appena lanciata, di cui 343 sono state prodotte. La seconda serie speciale arriverà molto più tardi, in quanto dovrà aspettare la seconda generazione della GT, commercializzata nel 2017.

Da allora, Ford ha continuato a costruire su questo schema: 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 con due edizioni limitate, il Prototype e Alan Mann Heritage Edition.

Oggi, il produttore americano annuncia l’arrivo della GT “Holman Moody”, ancora nella saga Heritage. Ad ogni modo, la GT è stata identificata come una delle migliori supercar del 2021.

Le Ford GT del 1966 sono molto popolari

Ford guarda ancora una volta indietro alla sua storica 24 Ore di Le Mans treble nel 1966.

Tuttavia, si rivolge anche a quel terzo gradino del podio con il duo di Ronnie Bucknum e Richard Hutcherson al volante della GT #5 “Holman Moody”. Infatti, dopo la tripla Ferrari del 1965, Ford fu colpita e dovette reagire: la base della GT40 MkII fu quindi rielaborata sulla base del prototipo P/1016, che fu poi utilizzato dal team Holman Moody nella 24 Ore di Le Mans dell’anno successivo.

Questo successo diede agli ingegneri Ford delle idee e lavorarono a questa edizione “ultra limitata” della GT nella storica livrea oro e rossa, timbrata con il numero 5 della GT40.

Ford ha lasciato gran parte degli elementi in carbonio esposti, non verniciati, comprese le ruote da 20 pollici. All’interno, l’Alcantara predomina con un colore ebano che ricorda i colori esterni. Il motore rimane invariato: il 3.0 V6 biturbo eroga ancora 647 CV. Ford svelerà l’auto tra pochi giorni al salone di New York (dal 15 al 24 aprile) prima di iniziare le consegne. Ad oggi, non conosciamo il numero di unità previste.