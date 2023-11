Ford Kuga arriva sul mercato con il Model Year 2024 in questo articolo vedremo il suo design, la struttura degli interni e le motorizzazioni con cui sarà disponibile il suv in Italia.

LEGGI ANCHE: Toyota CH-R – prezzo, dimensioni e interni

Ford Kuga 2024: design, interni e motore

A livello di design la nuova Ford Kuga 2024, in America commercializzata sotto il nome di Escape sarà diversa, in particolare nel frontale dove a farla da padrona vi sarà una mascherina a nido d’ape in colorazione nera che sarà l’elemento di maggior rilievo, i fari saranno di tipo full-LED e avranno una striscia luminosa nel mezzo che congiungerà i due proiettori.

Al posteriore vi saranno i gruppi ottici che abbiamo già potuto osservare con il MY2023 da quel punto di vista non ci saranno particolari cambiamenti.

All’interno la nuova Kuga 2024 si presenta rinnovata a livello tecnologico con uno schermo da 12,3 pollici presente al centro della plancia che permette la navigazione satellitare, con il sistema Ford PassConnect è previsto il collegamento sino ad un massimo di 10 dispositivi.

Per gli amanti dell’audio Kuga offre un sistema Bang&Olufsen da 575 watt di potenza che farà sentire la musica davvero ad un livello superiore.

Le motorizzazioni disponibili saranno benzina, diesel, full hybrid,plug-in hybrid e full electric. Maggiori dettagli arriveranno nel corso del prossimo anno, quando Ford farà debuttare il restyling della terza generazione.

Fino a quel momento dovremmo saziare la nostra curiosità relativamente alle motorizzazioni anche se crediamo saranno in linea con i valori del marchio, che come tante altre case automobilistiche sta virando verso l’elettrificazione.

Sarà curioso vedere i dati di vendita di questo modello che in Italia ha avuto un buon numero di veicoli venduti ma i dati sarebbero potuti essere ancora più positivi. Chissà che la situazione non cambi con questo restyling.

LEGGI ANCHE: Volkswagen ID.7 – prezzo, dimensioni e interni