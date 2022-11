Il nuovo Ford Pro Electric Supervan è a dir poco impressionante. Nel 1971 Ford presentò il suo primo Supervan, che era per i veicoli commerciali quello che le supercar erano per le automobili. L’obiettivo? Per promuovere il primo Transit della storia.

E come? Innestando la carrozzeria del suddetto furgone su niente di più che un telaio Ford GT40, che gli ha dato la sua marcia e il suo terribile V8 da 400 CV. Con un tempo da 0 a 100 km/h di 7,0 secondi e una velocità massima di 240 km/h, era il SUV più veloce del pianeta!

Dopo il lavoro di Terry Drury Racing, fu un’altra azienda britannica a lavorare sul Supervan 2.

La ricetta era simile, ma il progetto era più avanzato su questa macchina basata su un telaio Ford C100, un prototipo iscritto al Gruppo C. Aveva il suo V8 Cosworth DFL da 3,3 litri, una variante per le lunghe distanze del DFV, che le consentiva di raggiungere i 280 km/h. L’ultima versione del Supervan è stata lanciata nel 1994. Si trattava più precisamente del Supervan 2 riciclato per ospitare una scocca del Ford Transit VE6, che era una replica in fibra in scala 7/8 per adattarsi meglio al telaio.

Ford Pro Electric Supervan: il furgone più veloce del mondo

Ora è tempo di cambiare e Ford intende sottolineare le proprie ambizioni in termini di elettrificazione, ora condivise da Ford Pro, il ramo dedicato ai veicoli commerciali e alle soluzioni professionali. Dopo un primo e-Transit che si è dimostrato all’altezza di muoversi attraverso la Francia, il marchio con l’Ovale Blu ha appena presentato il nuovo e-Transit Custom.

E per presentarla al meglio al mondo, Ford ha subito trovato il metodo nelle sue polverose scatole!

Il suo nome? Ford Pro Electric Supervan, o Supervan 4 per i pochi intimi di questa stirpe. Una macchina demenziale che fa rivivere i vecchi demoni del marchio, facendo rivivere progetti tanto inutili quanto necessari. Inutile, perché questo oggetto immaginato come un’auto da corsa logicamente non vedrà mai la luce, e nessuno avrà la possibilità di consegnare pacchi o fare traslochi con un furgone elettrico così potente. Essenziale, perché non c’è modo migliore per attirare l’attenzione sulle tecnologie elettriche, per progettare il futuro delle prestazioni automobilistiche e per fungere da laboratorio per i team incaricati di questo missile.

Per questo Supervan, non è più una folle azienda britannica ad occuparsi della costruzione. Ford si è rivolta a Stard, un’azienda austriaca specializzata in auto elettriche da rally. In collaborazione con Ford Performance e Ford Design, il tuner si è occupato dello sviluppo e dell’intera trasformazione dell’e-Transit Custom che funge da base. Si tratta di una ricetta senza precedenti nella storia di questi concept da competizione, poiché il telaio del veicolo utilitario che vuole rappresentare è reale.

Fino a 2.000 CV alle quattro ruote

Questa ultra-versatilità di configurazione è possibile solo con la trazione elettrica, che consente di gestire la distribuzione della coppia tra gli assi in modo più fine e rapido, a seconda delle esigenze. Il Supervan dispone di un totale di quattro macchine elettriche, una per ruota. Tuttavia, non fanno girare le ruote in modo indipendente e sono collegati a un differenziale e a una trasmissione. All’anteriore, il sistema è perfettamente usuale con un’unica marcia fissa, che copre un intervallo da 0 a 320 km/h, la velocità massima del furgone.

La configurazione è più originale al posteriore con un cambio a due velocità. La prima marcia favorisce l’accelerazione fino a 240 km/h, mentre la seconda marcia subentra fino a 320 km/h. Questa è la soluzione immaginata da Stard per ottimizzare la trazione posteriore, senza la quale ogni partenza sarebbe una nuvola di gomma spruzzata.

