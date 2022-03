Ford Puma: in arrivo una versione 100% elettrica

Nel 2021, la nuova Ford Puma è diventato il modello Ford più venduto in Europa. Questo è anche il caso dell’Italia, dove ha conquistato più di 10.000 clienti nel 2021, mentre la seconda Ford più venduta, la Fiesta, ha fatto la metà.

Quest’ultima, tra l’altro, beneficerà di nuovi e interessanti aggiornamenti quest’anno. Già disponibile in benzina, micro-ibrido e Flexifuel (bi-fuel benzina-E85), il SUV compatto beneficerà presto di una gamma ancora più varia di fonti di energia. Sarà offerto in una versione 100% elettrica dal 2024.

Questa nuova variante sarà prodotta nello stabilimento rumeno di Ford a Craiova, proprio come il Puma termico. Nessun dettaglio è stato ancora rivelato circa il powertrain del veicolo, né il suffisso che porterà.

Anche le sue caratteristiche estetiche devono ancora essere rivelate, poiché Ford si è limitata a una silhouette ombrosa come immagine di annuncio. Il Puma elettrico competerà con la Peugeot e-2008, Kia e-Niro e Hyundai Kone Electric.

Ford Puma elettrica: il futuro

La Ford Puma a zero emissioni è solo uno dei sette futuri modelli 100% elettrici appena annunciati da Ford. Questi includono anche un SUV di medie dimensioni e un crossover descritto come “sportivo”. Annunciati rispettivamente per il 2023 e il 2024, saranno prodotti a Colonia, in Germania. Queste dovrebbero essere le prime due Ford basate sulla piattaforma MEB di Volkswagen, secondo l’accordo tra le due marche.

Inoltre, i futuri furgoni Transit Custom e Transit Courier saranno alimentati elettricamente, così come le rispettive versioni “passeggeri” Tourneo Custom e Tourneo Courier, tra il 2023 e il 2024. Ford prevede di offrire solo modelli elettrici in Europa entro il 2030, e dal 2026 tutti i suoi veicoli europei saranno disponibili come elettrici o ibridi plug-in. Per equipaggiare questa futura flotta, l’azienda vuole creare una fabbrica di batterie in Turchia con il produttore SK On Co.