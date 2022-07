Volkswagen presenta la seconda generazione del pick-up Amarok per il 2022. Il primo ha attirato più di 830.000 clienti in tutto il mondo. La continuità del modello non deve quindi essere messa in discussione. A differenza di alcuni concorrenti come la Renault Alaskan o la sua gemella premium Mercedes-Benz Classe X che, pensando di cogliere un’opportunità, si sono lanciati su questo mercato molto specifico dove non erano attesi.

Per questo motivo hanno dovuto abbandonare la scena più rapidamente del previsto.

Tuttavia, Volkswagen rimane cauta e non sta più procedendo da sola nello sviluppo di questo nuovo modello. Quest’ultimo deve molto al Ford Ranger: la vicinanza tecnica tedesco-americana spiega il fatto che la produzione avverrà a Silverton, in Sudafrica, accanto al Ranger, invece che nello stabilimento Volkswagen di Hannover. Il nuovo Volkswagen Amarok sarà in vendita alla fine dell’anno.

Volkswagen Amarok 2022: più grande e resistente che mai!

Da una generazione all’altra, il pick-up Volkswagen ha aumentato leggermente le sue dimensioni, con un aumento della lunghezza di 96 mm e un aumento delle dimensioni a 5,35 metri. Il passo è aumentato di 173 mm con un interasse di 3,27 m. Alla fine, le proporzioni sono caratterizzate da sbalzi ridotti. Vengono offerte due varianti di carrozzeria: una cabina doppia a quattro porte e una cabina singola a due porte.

Secondo Volkswagen, quest’ultima non sarà disponibile sul mercato italiano.

Il primo ha una carrozzeria lunga 1,54 m e larga 1,24 m, mentre il secondo ha una lunghezza di 2,30 m e una larghezza invariata. L’Amarok 2 viene fornito di serie con la trazione integrale 4Motion e può ora attraversare guadi di 800 mm anziché 500 mm. Tuttavia, sono disponibili due versioni, una con trazione integrale permanente e l’altra con autonomia ridotta, autonomia lunga e due ruote motrici (trazione posteriore) per risparmiare carburante su strade asciutte.

Il ribaltabile può caricare fino a 1,2 tonnellate, 200 kg in più rispetto al passato, mentre sul tetto è possibile collocare fino a 350 kg. Infine, la capacità di traino è di 3,5 tonnellate.

Un display in stile Tesla per l’Amarok?

A bordo del Volkswagen Amarok, l’arredamento è specifico, non un copia-incolla del Ranger. Infatti, è previsto un touch screen verticale da 12 pollici di diagonale, che fa subito impressione, un layout di cui il marchio Tesla è stato il precursore. A questo si affianca un quadro strumenti digitale di dimensioni analoghe posto di fronte al conducente. Tuttavia, le versioni entry-level del Volkswagen Amarok dovranno accontentarsi di uno schermo da 10 pollici con un quadro strumenti da 8 pollici.

Ai piedi dello schermo, una serie di pulsanti fisici ispirati agli “interruttori a levetta” cari a Peugeot. Per quanto riguarda gli ausili alla guida, l’Amarok dispone di un totale di 20 equipaggiamenti ed è dotato di fari IQ Light a matrice.

Cinque motori da 150 a 300 CV e 10 velocità

Sotto il cofano, il Volkswagen Amarok ha cinque motori diesel. Il motore 2.0 TDI a quattro cilindri è disponibile con 150 e 170 CV e una versione biturbo con 204 CV. Il motore 3.0 V6 TDI è la punta di diamante con 240-250 CV, a seconda del mercato. Inoltre, per i Paesi in cui il diesel non è più tollerato, Volkswagen equipaggia l’Amarok con un motore 2.3 turbo benzina da 300 CV. Questo non è altro che il blocco Ford EcoBoost.

Le versioni con più di 200 CV sono dotate di un cambio automatico a 10 rapporti che sostituisce quello a 8 rapporti del modello precedente. Le altre varianti sono dotate di cambio automatico a 6 rapporti o manuale a 5 o 6 rapporti. Per il momento, Volkswagen non ha ancora comunicato le specifiche tecniche per il mercato italiano né il prezzo dell’Amarok.