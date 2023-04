Qualche settimana fa, Ford ha dato un’anticipazione di un modello particolare che stava preparando, ovvero una versione del suo furgone Transit pronta per l’avventura. Ora è stata presentata la variante Trail, destinata a essere un veicolo ricreativo (RV) chiavi in mano.

La mossa è stata fatta congiuntamente da Ford e dalla sua divisione veicoli commerciali Ford Pro. Il modello sostituisce un’opzione chiamata Adventure Prep che veniva offerta in precedenza con il modello. Si rivolge direttamente a coloro che amano vivere avventure con il proprio furgone, sfruttando anche la popolarità della cosiddetta Van Life, ovvero la vita all’interno del proprio furgone.

Ford Transit Trail 2023: caratteristiche e design nel dettaglio

Il modello presenta una serie di caratteristiche interessanti che dovrebbero interessare gli appassionati di questi veicoli. La prima cosa che salta all’occhio è l’assetto rialzato di 3,5 pollici. Questa maggiore altezza da terra renderà più facile spostarsi in alcune aree, il che può essere molto utile quando ci si vuole allontanare un po’ dalla civiltà.

Il modello è inoltre dotato di pneumatici off-road da 30,5 pollici, più larghi di 2,5 pollici rispetto a quelli precedentemente offerti con il pacchetto opzionale. Anche la carreggiata del veicolo è stata allargata di 2,75 pollici.

Motore

Sotto il cofano si trova il motore EcoBoost V6 da 3,5 litri dell’azienda, un’unità che offre 310 cavalli e 410 libbre di coppia. È abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e la trazione integrale è di serie. Ci sono anche modalità di guida progettate specificamente per il fuoristrada e la guida utilitaria: Normal, Eco, Mud/Road, Towing e Slippery.

È interessante notare che il modello può essere fornito con tetto normale o rialzato nella versione lunga o con tetto rialzato e configurazione estesa. In questo caso, l’abitabilità interna raggiunge i 487 piedi cubi, ovvero 13.730 litri. Per dare un’idea, si tratta di cinque volte e mezzo il volume di carico massimo di una Ford Explorer (con tutti i sedili posteriori abbattuti).

Altre caratteristiche

Per il resto, il modello è dotato di griglia nera e luci di parcheggio incassate, sedili anteriori girevoli o fissi, doppia batteria da 12 volt con inverter da 400 watt, Wi-Fi 4G LTE, schermo touchscreen da 12 pollici per il sistema Sync 4 e cruise control adattivo. È inoltre possibile ottenere dalla fabbrica una ventola sul tetto, un pacchetto di traino e un doppio alternatore, tutti garantiti per 3 anni o 60.000 chilometri.

