Formula 1, Gp di Silverstone 2022: orari e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Europa, in Gran Bretagna. Il Gp di Silverstone 2022 è il decimo appuntamento del mondiale di F1.

Gp di Silverstone 2022: dove eravamo rimasti

Il campione in carica Verstappen vince in Canada e stacca il compagno di scuderia Perez nella classifica del Mondiale di F1. A sorpresa la Mercedes, dopo un periodo buio, torna a sorridere grazie al sette volte campione Lewis Hamilton. L’inglese dopo la prima gara della stagione trona sul podio e conquista il terzo posto. Ottima posizione anche per George Russell che conquista il quarto posto, dimostrando di essere tra i piloti più affidabili della Formula 1 in quanto è sempre andato a punti.

Molto bene la Ferrari che conquista il secondo posto con Carlos Jr. Sainz. Charles Leclerc, uno dei favoriti per il titolo mondiale, ha fatto una gara solida partendo dall’ultima posizione e piazzandosi in zona punti in quinta posizione. Buon segno per la scuderia di Maranello. Molto male le McLaren che non guadagnano nemmeno un punto.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Silverstone si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 1 luglio

Prove Libere 1: 14:00 – 15:00

Prove Libere 2: 17:00 – 18:00

Sabato 2 luglio

Prove Libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 3 luglio

Gara: 16:00 – 18:00

Orari e programma su Tv8

Sabato 2 luglio



Qualifiche: 19:30

Domenica 3 luglio

Gara: 19:00