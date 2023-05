Gran Premio F1 Monaco: i risultati delle qualifiche

Sabato 27 maggio a Monaco sono andate in scena le qualifiche per il Gran Premio del 2023. Già da questa fase il Gran Premio regala grandi emozioni con una bella battaglia per la pole position tra Alonso, Verstappen e Leclerc. A spuntarla alla fine è l’uomo della Red Bull: Leclerc fa un gran tempo, Alonso tenta di infilarsi, Ma Verstappen ha fatto all’ultima prova un vero e proprio capolavoro nelle ultime tre curve ottenendo la pole con un tempo di 1:11.365. Giro clamoroso.

Classifica e tempi del Q1

VERSTAPPEN 1:12.386 TSUNODA 1:12.642 ALBON 1:12.706 SAINZ 1:12.717 STROLL 1:12.722 RUSSELL 1:12.769 HAMILTO 1:12.872 NORRIS 1:12.877 ALONSO 1:12.886 LECLERC 1:12.912 OCON 1:12.967 PIASTRI 1:13.006 GASLY 1:13.033 BOTTAS 1:13.038 DE VRIES 1:13.054 SARGEANT 1:13.113 MAGNUSSEN 1:13.270 HULKENBERG 1:13.279 ZHOU 1:13.523 PEREZ 1:13.850

Eliminati: Sargeant, Magnussen, Hulkemberg, Zhou, Perez.

Classifica e tempi del Q2

VERSTAPPEN 1:11.908 2 LECLERC 1:12.103 3 ALONSO 1:12.107 4 RUSSELL 1:12.151 5 HAMILTON 1:12.156 6 GASLY 1:12.169 7 SAINZ 1:12.210 8 OCON 1:12.248 9 TSUNODA 1:12.249 10 NORRIS 1:12.377 11 PIASTRI 1:12.395 12 DE VRIES 1:12.428 13 ALBON 1:12.527 14 STROLL 1:12.623 15 BOTTAS 1:12.625

Eliminati: Piastri, De Vries, Albon, Stroll, Bottas.

Classifica e tempi del Q3