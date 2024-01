Lo stile della Honda Civic Type R 2024 è ridotto rispetto al suo predecessore dal design selvaggio. Questo, però, non dovrebbe impedirle di essere più emozionante da guidare. Offerta solo come hatchback, è costruita a partire dalla più civile Civic di 11a generazione. Ecco prezzo, scheda tecnica, cavalli e velocita della Honda Civic Type R 2024.

Scheda tecnica: Motore, trasmissione e prestazioni

La nuova Civic Type R è alimentata dallo stesso quattro cilindri turbo da 2,0 litri della precedente generazione di auto, ma un turbocompressore riprogettato con un sistema di scarico più efficiente ha aumentato la potenza erogata a 329 cavalli a 6500 giri/min e 310 libbre-piedi di coppia a 2600-4000 giri/min. Lo “0- 100” si effettua in 5,4 secondi e la velocità massima è di 275 km/h (dati ufficiali).

La Civic Type R beneficia anche di ulteriori miglioramenti, come un radiatore più grande e un migliore raffreddamento dei freni. Honda ha anche aumentato il numero di giri al quale si apre la valvola di scarico attiva, per esaltare la sinfonia dei quattro cilindri della vettura. Un volano più leggero, abbinato a un sistema di regolazione dei giri rivisto, dovrebbe premiare ulteriormente il cambio manuale a sei marce della nuova CTR.

Honda Civic Type R 2024: Interni, comfort e carico

Sebbene la nuova Civic Type R sfoggi un design interno più minimalista rispetto al suo predecessore, non manca di spunti visivi di grande impatto. Questi ultimi includono accenti rossi, finiture in finta fibra di carbonio e una serie di sedili anteriori super comodi e sostenuti. Basta fare attenzione alla temperatura ambiente prima di scottare il palmo della mano sul pomello del cambio in alluminio.

In cima al nuovo quadro digitale c’è una fila di indicatori luminosi di cambiata che aiutano a evitare di sbattere contro il limite di velocità tra una cambiata e l’altra. Lo spazio per i passeggeri e per il carico è lo stesso della Civic hatchback normale, il che dovrebbe rendere la Civic Type R un’ottima auto a doppio uso.

Honda Civic Type R 2024: Copertura della garanzia e della manutenzione

Honda offre una garanzia limitata e di potenza media che non include la manutenzione gratuita. Chi desidera una copertura più completa potrà verificare i piani di Hyundai, che sono migliori in tutte e tre le fasi.

La garanzia limitata copre tre anni o 36.000 chilometri

La garanzia Powertrain copre cinque anni o 60.000 chilometri

Nessuna manutenzione programmata gratuita

Prezzo

Dopo la scheda tecnica, i cavalli e la velocità massima è arrivato il momento di scoprire il prezzo dell’Honda Civic Type R 2024. L’auto è già ordinabile con un prezzo di 58.300 euro.

VEDI ANCHE:

Sony e Honda svelano la loro auto elettrica: prezzo e scheda tecnica

Honda CB350: si spera per un suo arrivo nel mercato europeo