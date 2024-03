Honda CL 500 2023: prezzo, velocità massima e scheda tecnica della scrambler

La Honda CL 500 2023 sta per tornare. Lanciata nel 1962, la Honda CL72 è stata la prima moto del marchio, per metà urbana e per metà da strada. Quest’anno, la Honda CL 500 è l’ultima di una serie di moto neo-retrò che sono alla moda come sempre e hanno le stesse ambizioni.

Honda CL 500 2023: velocità massima e scheda tecnica

La nuova Honda CL 500 è una moto di media cilindrata con uno stile neo-retrò derivato dalla sensuale CMX500 della gamma, ma con alcune caratteristiche da fuoristrada. No, non è una trail bike, ma una piccola scrambler che va dritta al punto. Un sistema di scarico alto, moderne ruote da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore (con pneumatici misti), una sella lunga, arroccata a 790 mm (massima accessibilità).

Non manca il tocco neo-retrò delle recenti produzioni Honda: faro tondo a LED, serbatoio personalizzato nello stile delle CMX500 e CMX1100 Rebel (da notare le protezioni in gomma per le ginocchia, che dovrebbero ottimizzare l’appoggio in posizione eretta). La Honda CL 500 non manca di estetica e, tutto sommato, dovrebbe anche essere in grado di affrontare i sentieri di tanto in tanto. Anche la combinazione di colori è classica piuttosto che sportiva. La Honda CL 500 è disponibile nei colori arancio, blu, nero e verde kaki.

Dietro l’aspetto esteriore, la Honda CL 500 si basa sulla piattaforma Honda 500. Il telaio tubolare in acciaio fa parte del programma, così come il motore bicilindrico da 471 cc che sviluppa 46,6 CV (34,4 kW) e 43,4 Nm di coppia. Ciò significa che il modello è ancora idoneo per la A2, ovviamente. Il rapporto di trasmissione finale, aiutato da un pignone a 41 denti (rispetto ai 40 della CMX500 Rebel), favorisce l’accelerazione della scrambler neo-retrò.

Il telaio è dotato di freni a disco singolo all’anteriore (310 mm) con pinza a doppio pistone e al posteriore (240 mm) con pinza a singolo pistone. Tutto questo è dotato di ABS, ovviamente. Per quanto riguarda le sospensioni, la macchina dispone di una forcella da 41 mm con 150 mm di escursione all’anteriore e di ammortizzatori da 45 mm con 5 regolazioni del precarico. Altre caratteristiche includono un display LCD con tachimetro, indicatore di carburante, contachilometri e indicatore di marcia.

Il consumo di carburante è stimato in 3,61 l/100 km, che sulla carta significa un’autonomia di circa 330 km con il serbatoio da 12 litri, mentre non è ancora chiara la velocità massima che potrebbe raggiungere. Una moto semplice ed efficiente che porta un bel tocco di freschezza alla già ricca e variegata gamma del produttore.

Il prezzo della scrambler

Il costo della Honda CL 500 si aggira sui 7.190 euro.

La Honda CL 500 2023 in breve

Una nuova 500 con un’atmosfera da scrambler neo-retrò

471cc / 46,6 CV / 43,4 Nm (A2)

Illuminazione a LED / frenata ABS / segnale di emergenza

Forcella da 41 mm / ammortizzatori regolabili da 45 mm

Peso: 192 kg / Autonomia: circa 330 km

Altezza del sedile: 790 mm

Quattro colori: arancione, nero, blu, verde

Disponibilità: 2023

Prezzo: 7190 euro

