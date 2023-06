Hyundai Mobis, la filiale tecnologica del gruppo coreano, sta lavorando a fari intelligenti per le automobili.

Hyundai Mobis sta lavorando a fari intelligenti per le automobili. La divisione tecnologica del gruppo Hyundai, Mobis, si distingue spesso per le sue idee originali. Vi abbiamo parlato del sistema e-Corner, che permette alle auto di guidare perpendicolarmente l’una all’altra.

Ma a volte l’azienda sviluppa idee ancora più rilevanti. Ad esempio, ha sviluppato fari intelligenti, con l’obiettivo di rendere le auto più sicure in futuro. I suoi ingegneri stanno lavorando a un sistema di segnalazione visiva che ritengono più efficace degli head-up display.

Hyundai: nuovi fari che proiettano a terra un attraversamento pedonale

Si tratta di un sistema di 25.000 micro-LED HD, con un sistema di specchi. Sono più sottili di un capello umano e molto più numerosi dei dispositivi più noti. Ad esempio, l’HD Matrix di Porsche ha 16.384 LED per lato.

Il sistema Hyundai Mobis utilizza il sensore della telecamera sulla parte anteriore dell’auto e il sistema GPS. Ciò consente all’algoritmo di acquisire i dati e di elaborarli per far emergere le informazioni importanti. Gli specchietti funzionano quindi insieme ai LED per visualizzare le informazioni o i segnali sulla strada.

Un aiuto anche per la sicurezza dei pedoni

Per descrivere il suo sistema, Hyundai mostra la proiezione di un cartello che indica l’ingresso in una zona di lavoro. La proiezione avviene sulla strada, a circa quindici metri di distanza dal veicolo. Il cartello virtuale misura quindi circa 1,50 metri sulla strada.

Ma questo non è l’unico esempio, perché il sistema può anche visualizzare ostacoli come i dossi. Sulle autostrade, può anche proiettare le direzioni e indicare, ad esempio, l’uscita da prendere.

Infine, uno degli aspetti più interessanti di questo sistema è senza dubbio quello dei pedoni. Questi fari possono illuminare la strada come un attraversamento pedonale, il che rappresenta un grande progresso nelle aree non urbane dove la luce è sempre scarsa.

In queste aree, il veicolo potrebbe individuare il pedone grazie alla sua telecamera e proiettare un segnale al conducente. In questo modo il conducente potrebbe fermarsi prima che l’auto illumini un attraversamento pedonale sulla strada.

