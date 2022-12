Questa utilitaria compatta è in grado di competere con veicoli efficienti come la Chevrolet Bolt e la Toyota Prius Prime.

Mentre Kia continua a espandere la sua gamma di offerte completamente elettriche, uno dei suoi veicoli elettrici più noti, la Niro elettrica, entra in una seconda generazione per il 2023. La Niro EV ridisegnata viene venduta insieme ai modelli Niro ibridi a benzina e ibridi plug-in, offrendo agli acquirenti tre modi per risparmiare sul carburante.

Kia Niro elettrica: caratteristiche

Kia equipaggia la Niro EV con un motore elettrico che sviluppa 201 CV. La Niro EV è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi, il che è abbastanza veloce. Anche se non è così veloce come prima, va molto più lontano con una carica.

La Kia Niro EV 2023 offre un’autonomia di ben 407 km, un salto in avanti rispetto ai 383 km. Si tratta di un dato solido, che si avvicina a quello dei leader della categoria.

Anche la velocità di ricarica è migliorata, con un massimo di 85 kW invece di 77. Tuttavia, non è ancora così veloce come altri veicoli elettrici dedicati sul mercato. Lo spazio per le gambe della seconda fila della Niro EV è inferiore di qualche centimetro rispetto agli altri modelli Niro.

Tuttavia, ha la stessa capacità di carico della Niro ibrida standard, non influenzata dalla batteria che trasporta, a differenza della Niro PHEV.

Ogni Niro EV è dotata di un doppio display da 10,3 pollici, uno per il quadro strumenti e l’altro per il touchscreen dell’infotainment. Apple CarPlay, Android Auto e la navigazione sono integrati. Nella fila anteriore sono presenti due porte USB di tipo C, una porta di tipo A e un caricatore di dispositivi wireless, mentre nella seconda fila sono presenti due porte di tipo A.

L’allestimento Wind, quello di base, è dotato di un sistema audio a sei altoparlanti, mentre l’allestimento Wave, quello di fascia più alta, prevede un impianto Harman Kardon premium a sette altoparlanti. L’assetto Wave dispone anche della funzionalità smartphone-as-key.