Kia Sorento 2024, come cambia il suv coreano e quando debutterà in Italia.

Kia Sorento è pronto ad arrivare sul mercato italiano ed europeo nella sua versione restyling che sarà il model-year 2024 del suv il cui ideale di modello ha visto il lancio nel 2019. In questo articolo vediamo i principali dettagli che questo nuovo modello porta con sé.

Kia Sorento 2024: dimensioni e uscita

Kia Sorento 2024 non dovrebbe differire poi troppo rispetto alla generazione che va a sostituire, questo perché trattandosi di un restyling la base resta la medesima di quello che si può acquistare attualmente nelle concessionarie.

Di seguito riepiloghiamo le dimensioni del MY2024:

Lunghezza : 4 metri e 80

: 4 metri e 80 Larghezza : 1 metro e 90

: 1 metro e 90 Altezza : min 1 metro e 69 max 1 metro e 72

: min 1 metro e 69 max 1 metro e 72 Passo: 2 metri e 81

Da quello che si può vedere dalle dimensioni di questa quarta generazione del modello, ormai Sorento non è più un suv di medie dimensioni ma si sta pian piano avvicinando a un suv di stazza “large” per dirla alla americana.

Questo naturalmente ne cambia notevolmente l’impatto su strada, ora più imponente rispetto a prima, il tutto per dare l’idea di un’auto sicura anche dall’esterno (la sicurezza di bordo e aiuti alla guida naturalmente non manca!).

L’uscita del MY2024 di Kia Sorento è prevista dal mese di novembre 2023 per il mercato italiano, quindi prepariamoci a vederlo su strada a brevissimo.

Interni e prezzo

Kia Sorento 2024 è naturalmente un’auto molto tecnologica e lo evidenzia dalla presenza interna di un touchscreen che sostituisce il quadro strumenti, che può avere dimensioni di 8 o 10,25 pollici.

Inoltre è disponibile un display digitale con dimensioni da 4,3 o 12,3 pollici con cui è possibile tenere monitorate le principali informazioni utili durante la guida.

I prezzi del Model-Year 2024 non sono ancora stati annunciati ma potranno essere leggermente superiori a quelli del listino 2023 sia per la versione entry level che per la HEV e la PHEV.

La versione entry-level a due ruote motrici parte da 52.450€ mentre la 4 ruote motrici da 54.450€. La versione Full-Hybrid in allestimento style 60.950€.

La HEV 4×4 in allestimento Evolution parte da 58.450 euro. La PHEV nel medesimo allestimento parte da 64.950€.

Dettagli ufficiali arriveranno prossimamente.