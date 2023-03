In questo articolo vi parleremo della KTM 1290 Super Duke RR 2023. Per quanto riguarda le roadster sportive di grossa cilindrata, la 1290 Super Duke R è già una moto molto dinamica e affilata. Ma questo non ha impedito a KTM di aumentare la sportività due anni fa, sviluppando una versione RR ancora più esclusiva.

La Casa austriaca rilancia la 1290 Super Duke RR per il 2023, sempre in edizione limitata.

KTM 1290 Super Duke RR 2023: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Il punto forte della roadster, che mantiene il motore bicilindrico a V di 75° da 1.301 cc che eroga 180 CV e 140 Nm di coppia, è il peso ridotto. Grazie all’adozione di nuovi componenti come la carrozzeria in fibra di carbonio, i cerchi forgiati, la batteria agli ioni di litio, il sottotelaio in fibra di carbonio e il silenziatore slip-on Akrapovic, la RR raggiunge un rapporto peso-potenza di 1:1 con 180 kg (200 kg a pieno carico).

Si tratta di 11 kg in meno rispetto alla 1290 Super Duke R EVO, per fare un confronto. L’altra grande novità della moto austriaca è la sospensione, dotata di una forcella WP Apex Pro 7548 appositamente sviluppata e di un ammortizzatore WP Apex Pro 7746, entrambi completamente regolabili. L’ammortizzatore di sterzo WP Apex Pro 7117 è regolabile in 30 posizioni.

Anche l’elettronica è stata migliorata con l’aggiunta di una modalità Track per la guida in pista e di una modalità Performance.

Specifiche tecniche KTM 1290 Super Duke RR

Motore : bicilindrico a V di 75°, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 8 valvole, Euro5

: bicilindrico a V di 75°, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 8 valvole, Euro5 Cilindrata : 1.301 cm3

: 1.301 cm3 Potenza : 180 CV (132 kW) a 9.500 giri/min.

: 180 CV (132 kW) a 9.500 giri/min. Coppia : 140 Nm a 8.000 giri/min.

: 140 Nm a 8.000 giri/min. Rapporto volumetrico : 13,5:1

: 13,5:1 Avviamento : elettrico, batteria agli ioni di litio da 12 V 96 Wh

: elettrico, batteria agli ioni di litio da 12 V 96 Wh Alimentazione : iniezione elettronica Keihin, farfalla da 56 mm

: iniezione elettronica Keihin, farfalla da 56 mm Lubrificazione : Pressurizzata, 3 pompe Eaton

: Pressurizzata, 3 pompe Eaton Frizione : frizione antisaltellamento PASC

: frizione antisaltellamento PASC Cambio : a 6 velocità

: a 6 velocità Trasmissione finale : catena 525 X-ring, rapporto di trasmissione finale 17:38

: catena 525 X-ring, rapporto di trasmissione finale 17:38 Telaio : traliccio tubolare in acciaio al cromo molibdeno, sottotelaio in lega di alluminio e carbonio

: traliccio tubolare in acciaio al cromo molibdeno, sottotelaio in lega di alluminio e carbonio Sospensione anteriore : forcella rovesciata WP APEX PRO 7548 completamente regolabile, escursione 130 mm

: forcella rovesciata WP APEX PRO 7548 completamente regolabile, escursione 130 mm Sospensione posteriore : ammortizzatore WP APEX PRO 7746 completamente regolabile, escursione 140 mm

: ammortizzatore WP APEX PRO 7746 completamente regolabile, escursione 140 mm Freni anteriori : dischi da 320 mm, pinze radiali Brembo Stylema a 4 pistoncini

: dischi da 320 mm, pinze radiali Brembo Stylema a 4 pistoncini Freno posteriore: disco da 240 mm, pinza fissa Brembo a 2 pistoncini

disco da 240 mm, pinza fissa Brembo a 2 pistoncini ABS : Bosch 9.1 MP 2.0 con ABS in curva e modalità Supermoto

: Bosch 9.1 MP 2.0 con ABS in curva e modalità Supermoto Ruote : cerchi forgiati, 3.50×17, 6.00×17

: cerchi forgiati, 3.50×17, 6.00×17 Pneumatico anteriore : 120/70 ZR 17

: 120/70 ZR 17 Pneumatico posteriore : 200/55 ZR 17

: 200/55 ZR 17 Angolo di sterzata : da 24,4° a 25

: da 24,4° a 25 Inclinazione : da 100 a 103 mm

: da 100 a 103 mm Passo : da 1.492 a 1.495 mm

: da 1.492 a 1.495 mm Altezza da terra : 160 mm

: 160 mm Altezza del sedile : da 837 a 847 mm

: da 837 a 847 mm Serbatoio carburante : 16 litri, di cui 3,5 di riserva

: 16 litri, di cui 3,5 di riserva Peso a secco : 180 kg

: 180 kg Peso a vuoto: 200 kg (pieno al 90%)

