KTM presenta le nuove EXC e EXC-F 2024. Con il ritorno del caldo e l’estate che si avvicina lentamente, è tempo per i produttori di lanciare la nuova annata di moto da fuoristrada. KTM fa da apripista presentando la sua gamma EXC enduro per il 2024, con una serie di cambiamenti in programma.

Telaio, sospensioni, carrozzeria, tecnologia… la Casa austriaca dichiara di aver cambiato il 95% dei componenti della sua gamma.

KTM EXC e EXC-F 2024: caratteristiche, design, motori

Il primo cambiamento riguarda il telaio, con un nuovo telaio idroformato, tagliato e saldato al laser che conferisce alle moto da enduro maggiore flessibilità e torsione per migliorare il feedback, la stabilità in rettilineo e l’assorbimento degli urti. Il sottotelaio posteriore in due pezzi è realizzato in poliammide e alluminio. Qui sono alloggiati tutti i componenti elettronici, compresa la nuova centralina elettronica per l’off-road.

Il telaio è ora accoppiato a una forcella rovesciata WP XACT da 48 mm con flusso interno dell’olio ottimizzato. L’ammortizzatore posteriore WP XPLOR PDS è stato mantenuto e regolato per il nuovo telaio. Gli ammortizzatori anteriori e posteriori sono regolabili in precarico, estensione e compressione.

Design

Il design delle moto EXC ed EXC-F è stato completamente rielaborato, in particolare con l’aiuto dei piloti di serie, che hanno fornito un feedback per migliorare l’ergonomia dell’enduro offrendo un migliore contatto con le ginocchia, soprattutto quando si sta in piedi sulle pedane.

Il parafango anteriore è ora dotato di alette per espellere il fango e la sporcizia dal pilota e dal radiatore. C’è anche un nuovo serbatoio trasparente per monitorare più facilmente i livelli di carburante.

Motore

Per quanto riguarda il motore, la gamma EXC a 2 tempi è dotata della nuova tecnologia di iniezione elettronica TBI (Throttle Body Injection), che garantisce una maggiore efficienza ed è regolabile attraverso due modalità motore opzionali. Sono state apportate altre modifiche interne per ottimizzare l’alimentazione dei motori monocilindrici dei modelli EXC 150, 250 e 300 della gamma 2024.

Sui modelli a 4 tempi, il motore è stato inclinato all’indietro di 2° per regolare il baricentro. Di conseguenza, il peso è ridotto, la massa è meglio centralizzata e la tenuta è migliorata in salita e in uscita dalle curve. I modelli EXC-F possono anche essere dotati di controllo di trazione e cambio rapido. La gamma comprende ancora i modelli 250, 350, 450 e 500 EXC-F.

