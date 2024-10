Design innovativo e linee futuristiche

La nuova Bugatti Tourbillon si presenta con forme slanciate e allungate, un design che cattura l’attenzione e che rappresenta un’evoluzione rispetto al modello Chiron. Le linee iconiche a forma di “C” sono state ulteriormente affinate, mentre il posteriore sfoggia un’illuminazione a LED futuristica. Il frontale, più aggressivo, e le porte a diedro contribuiscono a creare un effetto visivo sorprendente. La scelta di materiali come la fibra di carbonio T800 non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una maggiore rigidità e leggerezza rispetto ai modelli precedenti.

Prestazioni da record: il motore V16

Al cuore della Bugatti Tourbillon si trova un motore V16 di alta ingegneria, con una cilindrata di 8,3 litri e una potenza di 1.000 CV. Questo motore, lungo più di un metro, rappresenta il culmine della tecnologia automobilistica. La Tourbillon non è solo un’auto sportiva, ma un vero e proprio salotto balistico, capace di offrire prestazioni straordinarie. A questo si aggiungono due motori elettrici da 340 CV, che permettono una trazione 4×4 e un sistema di torque vectoring, rendendo l’auto ancora più maneggevole e reattiva.

Ingegneria all’avanguardia e sostenibilità

La Bugatti Tourbillon non è solo un simbolo di lusso e prestazioni, ma anche un esempio di ingegneria sostenibile. La nuova struttura dell’auto, progettata per ottimizzare il peso e la rigidità, è un passo avanti verso un futuro automobilistico più responsabile. Le sospensioni sono state riprogettate per essere più leggere del 45%, contribuendo a migliorare l’efficienza e le prestazioni complessive. Inoltre, il sistema ibrido rappresenta un approccio innovativo nel mondo delle hypercar, combinando potenza e sostenibilità in un’unica soluzione.