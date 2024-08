Pagani è un marchio che in oltre 20 di carriera è riuscito con il passare del tempo a restare aggiornato a quelli che sono i dettami, pur andando sempre per la sua strada fatta di design particolarissimi, motori potenti e un’aura unica che solo questo marchio è in grado di emanare. L’ultima in ordine di tempo è la Utopia Roadster, protagonista di questo articolo.

Pagani Utopia, una non bastava, ne è arrivata la seconda

La Pagani Utopia era stata svelata al mondo nella sua variante coupé e le linee sono parse proprio in tema con il nome scelto dal team capitanato da Horacio Pagani. Questo aspetto è forse ancora più presente nella variante roadster dato che ci si accorge del lavoro fatto dai progettisti, in particolare quando si rimuove il tetto.

A proposito di tetto, si può riporre su due cavalletti così da poterlo osservare maniacalmente in garage, se però dovesse venire a piovere no panic dato che c’è un tetto in tela pronto per l’occorrenza.

Gli interni della Roadster presentano una maggiore cura rivolta alla tipologia di vettura che è. Infatti i tappetini hanno una trama che si ispira ai fuori bordo, di conseguenza è come se ci si sedesse a bordo di una barca di lusso seppur con le ruote.

Passando al lato tecnico, la Utopia Roadster ha fatto largo uso dei materiali compositi, il cui studio è partito nel 1999 con la Zonda e che in questo modello ha raggiunto 40 diverse formule per realizzare una scocca che sia leggera quanto la coupé. La bilancia si ferma infatti a 1280 kg, un vero peso piuma per la categoria.

Il motore naturalmente è il cuore pulsante di questo progetto. Si tratta di un V12 biturbo di progettazione Mercedes AMG dalla potenza di 864 cavalli. Il cambio è manuale a 7 marce, realizzato dall’azienda inglese XTrac.

Prezzo elevatissimo e tiratura super esclusiva

Le auto prodotte da Pagani sono opere d’arte e l’arte ha un prezzo davvero caro. Nel caso della Utopia quello di partenza è di 3,1 milioni di euro a cui vanno aggiunte le tasse locali.

Con le configurazioni si arriva a superare tranquillamente i 3,5 milioni di euro. Il totale dei modelli prodotti sarà di 130. Una tiratura in linea con quanto produce Pagani annualmente. Cresce la curiosità legata alla vena creativa dei facoltosi clienti.