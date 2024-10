Lamborghini ha optato, come fanno ormai tutte le case per un motore elettrico abbinato al termico, scelta obbligata per vendere ma anche per raggiungere i valori di CO2 che permettono poi la vendita, dati che sono complicati da raggiungere per Super suv come la Urus ma i tecnici di Sant’Agata sono riusciti nell’intento con un mezzo convincente di cui parliamo in questo articolo.

Lamborghini Urus SE: ibrida si, ma molto veloce

Urus a differenza di sue “colleghe” berline ha sin dal suo debutto potuto contare su una mole più elevata, i SUV pur essendo sportivi come in questo caso, sono veicoli pesanti (2.505 kg per quest’auto) e si sa il peso è un aspetto importante per la guida.

Di contro però prima metteva un motore V8 che suonava divinamente ed uno sterzo che seppur elettrico permetteva di divertirsi dove vi erano strade ampie su cui scatenare la potenza.

Questi ingredienti sono rimasti anche nella versione SE ibrida, infatti l’auto scatta in avanti in modo poderoso, più veloce rispetto al solo termico, qui vi è l’elettrico che fa il grosso del lavoro in accelerazione.

La coppia massima è di 950 Nm disponibile già a 1.750 giri, un valore davvero basso per il tipo di auto ma che la rende perfetta per un uso quotidiano, dove offre tutte le sue qualità.

Sa essere sportiva quando serve, pur non avendo uno sterzo comunicativo, seppur davvero preciso capace di farsi apprezzare nei tratti contornati da curve.

Raggiunge la velocità massima di 312 km/h e scatta da 0 a 100 in soli 3,4 secondi. Dati da vera supercar come ci si aspetterebbe da una Lamborghini.

Prezzo davvero elevato

Trattandosi di una Lamborghini il prezzo elevato non deve certo stupire. Il listino della SE parte da 260.000 euro e per un esemplare ben configurato si superano i 300.000 euro.

Soldi ben spesi se si ricerca un veicolo adatto ad un uso poliedrico e con un motore termico di grande stazza sotto al cofano.

Lamborghini in questo caso punta ancora sul piacere di guida dato da motori grandi e rombanti, al momento il downsizing è pura utopia ed una grande fortuna per noi appassionati.