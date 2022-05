Già prima del lancio del nuovo Land Rover Defender, si vociferava insistentemente di una versione 130, in aggiunta ai modelli 90 (a tre porte) e 110 (a cinque porte) commercializzati dal 2020. Ora è ufficiale: Land Rover ha annunciato il Defender 130, che offrirà ben otto posti a sedere su tre file tra due sedili anteriori e due panche da tre posti ciascuna.

Il Defender 110 è già lungo 5,02 metri, quindi questa nuova variante è particolarmente impressionante. I numeri 90, 110 e 130, pur distinguendo le diverse lunghezze delle carrozzerie, non indicano più il passo dei veicoli in pollici, come avveniva con il Defender precedente.

Land Rover Defender 130: sarà disponibile in Italia?

Il Land Rover Defender 130 dovrebbe riprendere i motori delle altre varianti, in particolare le unità diesel micro-ibride e benzina ibrida plug-in.

Non è da escludere una serie speciale molto muscolosa con motore V8. Tuttavia, la commercializzazione del modello 130 in Francia è molto incerta, poiché le penalizzazioni in termini di CO2 e di peso potrebbero rivelarsi un deterrente per gli acquirenti e quindi per il produttore. Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo, però: l’auto sarà disponibile nel nostro paese. I clienti interessati possono registrarsi online sul sito web di Land Rover per ricevere informazioni sul Defender 130, ma solo in alcuni mercati, tra cui Regno Unito, Germania, Spagna e Italia.

L’auto sarà presentata in forma definitiva il 31 maggio 2022 e commercializzata in seguito. Il suo prezzo base potrebbe aggirarsi intorno ai 70.000 euro.

Defender 130 avvistato lo scorso anno

Questo prototipo era equipaggiato con il nuovo motore a benzina 3.0 litri a sei cilindri in linea mild-hybrid della Land Rover. Nella Discovery produce 355bhp per un tempo 0-62mph di 6.5sec. La 130 dovrebbe anche ricevere l’intera gamma di propulsori diesel e benzina, tra cui l’ibrido plug-in P300e e il V8 a benzina sovralimentato da 542bhp.

Ci si aspetta anche una variante di pick-up con schienale aperto, per rivaleggiare con il Ford Ranger e il Mitsubishi L200.

Il direttore esecutivo dei programmi dei veicoli, Nick Collins, ha detto che “non ci sono limitazioni strutturali” per un Defender pick-up. Ha inoltre accennato al potenziale per un tale modello, ricordando le precedenti intenzioni della Land Rover di commercializzare il Defender come una completa “famiglia” di modelli.