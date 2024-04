Adam Carolla è uno dei volti televisivi più amati d’America, la sua fama gli ha permesso durante la sua carriera di ottenere cospicui guadagni che gli hanno permesso di realizzare una collezione di assoluto livello. In questo articolo vediamo da quali mezzi è composta.

Le auto di Adam Carolla

La collezione ha inizio con una Aston Martin DB9 del 2005 in colorazione verde, per rispettare il colore da corsa della Gran Bretagna, e dagli interni color rosso. Il motore è un 6.0 V12 in grado di erogare una potenza di 444 cavalli.

Da buon amante di Datsun/Nissan ne ha diverse nella sua collezione, la prima di cui parliamo è una Datsun 2000 roadster del 1969, realizzata tra il Giappone e Los Angeles è un modello che è stato importante per lo sviluppo della divisione corsistica della casa nipponica. Ha un motore 4 cilindri da 2.0 cc da cui prende il nome.

E’ in possesso di una Datsun 200SX che partecipò al campionato 1978 IMSA nelle mani di Paul Newman. Si caratterizza per un motore 2.0 e un cambio a 5 marce. La versione da corsa non fu da traino, anche perché la versione stradale peccava di brio.

Si entra nella parte italica della collezione di Carolla con una Lamborghini 3500 GT che ha venduto poi per 800.000 dollari ad un’asta. L’auto monta un motore V12 accoppiato ad un cambio a 5 marce. La potenza del motore poteva variare da un minimo di 276 cavalli sino a 336 a seconda della versione.

L’altra Lambo nella collezione di Carolla è la Islero, presentata al Salone di Ginevra del 1968 assieme alla Espada, deve il suo nome al toro che uccise il torero Manuel Rodriguez nel 1947. Il motore è un 3.9 V12 aspirato con potenze che vanno da 315 a 345 cavalli.

La terza ed ultima vettura della casa di Sant’Agata è la Miura P400S del 1968 dotata dello stesso motore della Islero qui la potenza è aumentata a 365 cavalli. Lo scatto da 0 a 100 avviene in 5,2 secondi un tempo da urlo per l’epoca.

Anche rispettabili auto da competizione

Un’altra Nissan da corsa, anch’essa appartenuta a Paul Newman è la Nissan 280ZX del 1984. Quando Carolla l’acquistò decise di riportarla alle specifiche della stagione 1979, sia in termini di livrea che di motore, infatti adotta il 6 cilindri 2.8 di cilindrata da 155 cavalli.

Sempre del famoso attore anche la Nissan 300ZX del 1987 con la quale vinse diverse gare. Carolla l’ha guidata nel 2013 in occasione della Rolex Monterey Motorsport Reunion sul tracciato di Laguna Seca. Quest’auto ha anche percorso la mitica “Hill” di Goodwood in Inghilterra in occasione del Festival of Speed.

La Oldsmobile Cutlass è un’altra vettura con cui corse Paul Newman per cinque gare nella stagione 1989 monta un motore V6 3.1 e un cambio automatico a 4 rapporti.

L’ultima auto della sua collezione è una Porsche 935 da corsa. Carolla ci ha corso diverse volte ed ha anche rischiato di schiantarla a Laguna Seca. Quest’auto sviluppata da Porsche ha un 6 cilindri boxer 3.1 di cilindrata, dotato di doppia turbina che fa sviluppare una potenza di 680 cavalli.