Le auto di Bobo Vieri: tra scommesse e modelli lussuosi

Le auto di Bobo Vieri sono diverse e dalle caratteristiche uniche. Alcune, tuttavia, hanno dei veri e propri retroscena che potrebbero lasciarvi a bocca aperta.

Le auto di Bobo Vieri

Innanzitutto, il nostro bomber italiano guida una straordinaria Porsche Cayenne, ma nel suo garage possiamo trovare anche diverse BMW, Audi e una Mercedes CLK.

Bobo Vieri ha da sempre nutrito una forte passione per il mondo dei motori, difatti custodisce gelosamente questi gioiellini.

Tuttavia, l’auto più utilizzata in assoluto è proprio la Porsche Cayenne, dalle prestazioni straordinarie.

La Ferrari mancata

Nel suo garage avremmo potuto aggiungere una Ferrari 550 Maranello. Si tratta di un’auto che nasconde dei retroscena molto interessanti.

Ebbene, Bobo Vieri diede inizio a una scommessa con il presidente. “Se segno 3 gol anche in Coppa mi aspetto in regalo una Ferrari 550 Maranello”.

La vicenda è legata al famoso gol da fondo campo vicino la bandierina del calcio d’angolo, rete che ancora oggi risulta una delle più spettacolari di sempre.

Quindi, come andò a finire? Bobo Vieri venne chiamato nel settembre 1998 per ritirare la sua splendida Ferrari, ma ciò non avvenne. Questo perché Bobo Vieri passò alla Lazio e si sentì in colpa all’idea di ritirare la Ferrari.

Fu quindi un modo per “chiedere scusa”.

Una carriera straordinaria

Bobo Vieri non ha bisogno di troppe presentazioni: è una leggenda del calcio.

Ha giocato per numerosi club di alto livello, tra cui Inter e Milan. L’uomo è una vera e propria icona del calcio italiano, grazie alle sue doti da attaccante e alla sua passione per il gioco.

Una cosa è certa: ha lasciato il segno nel mondo calcistico.

LEGGI ANCHE: