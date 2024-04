Chris Evans è un attore statunitense che ha ottenuto la fama ad Hollywood dopo aver interpretato il ruolo di Capitan America in molti film della saga, sia da singolo che assieme agli altri Supereroi. In questo articolo vediamo la sua collezione d’automobili.

Le auto di Chris Evans

La prima auto di cui vale la pena parlare è un’ Audi R8. La versione dell’attore è quella dotata del poderoso V10 5.2 montato anche sulla Lamborghini Huracan. Si tratta di un’auto capace di raggiungere i 300 km/h ma allo stesso tempo perfetta per i viaggi autostradali. E’ si sportiva ma non è estrema come altre sue colleghe.

La seconda è un’Audi A8 L che l’attore ha da diversi anni ed è dotata di un motore V8 turbo da 453 cavalli. Perfetta per viaggiare nel massimo del lusso e della comodità è un’auto utilizzata da alcune cariche governative.

La terza è una Lexus ES350 una berlina di lusso dotata di un motore 3.5 V6 che eroga una potenza di 302 cavalli.

Non si è fatto mancare un Suv ed ha optato per il Chevrolet Suburban che ha una gamma di motori che varia dal 3.0 turbo diesel al V8 6.2 con in mezzo un 5.0 V8 un suv in grado di garantire performance e comodità anche se è difficile da gestire nel traffico.

La quinta è una Chevrolet Camaro del 1967 con il suo poderoso V8 da 295 cavalli, il suo valore varia a seconda del modello, dell’età e del proprietario della macchina.

Le altre auto

La sesta è un’Audi A6 un’altra berlina della casa tedesca, meno grande dell’Audi A8 ma comunque in grado di fornire lusso e comodità ai propri passeggeri.

Non poteva non avere nel proprio garage una Tesla Model S la berlina a zero emissioni del brand ideato da Musk che garantisce ottime prestazioni e rispetto per l’ambiente.

Tornando a parlare di Suv Evans possiede un’Audi Q7 il suv più grande e potente della gamma del marchio tedesco, dotato di 7 posti per garantire il massimo della comodità ai passeggeri.

Jeep Grand Cherokee TrackHawk ovvero il Grand Cherokee più potente mai realizzato con un V8 6.2 da 707 cavalli grazie all’aggiunta del compressore volumetrico.

Ultima della lista la BMW X5 un Suv che nel corso della propria storia ha saputo rinnovarsi restando un punto di riferimento per la categoria in particolare nel mercato europeo.