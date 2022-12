Cosa sono le auto di cortesia e, soprattutto, si pagano? Ecco tutto ciò che dovreste sapere al riguardo.

Cosa sono le auto di cortesia?

Se la vostra auto necessita di una manutenzione specifica, complessa e che richiede molto tempo (oltre sei ore), potrete farvi prestare dall’officina un’auto da utilizzare momentaneamente.

Restare senza macchina per diversi giorni può recare molti disagi, soprattutto per coloro che necessitano di recarsi al lavoro o che abbiano altre esigenze.

Come fare, quindi, a lasciare una macchina dal carrozziere per una settimana e al tempo stesso spostarsi? In questi casi potranno offrirvi un’auto sostituiva per tutto il tempo necessario.

Tenete a mente, però, che non tutti possono accedervi e sono necessari dei requisiti specifici.

I requisiti per richiedere un’auto di cortesia

Innanzitutto, l’auto di cortesia non è soggetta a obblighi o leggi: spetta esclusivamente al meccanico decidere se metterla a disposizione o meno.

Le auto di cortesia si pagano?

In molti casi, l’auto viene messa a disposizione dalla compagnia assicurativa, soprattutto in occacione di incidenti non causati da noi. In altri casi, potrebbe essere il produttore del veicolo riparato ad aiutarci e a pagare per noi l’auto sostitutiva.

In generale, però, l’auto viene pagata dal cliente come se fosse un’auto a noleggio. Vi consigliamo di informarvi preventivamente, in modo da sapere cosa aspettarvi durante i giorni di riparazione.

Purtroppo, molte persone tendono a sottovalutare la manutenzione dell’auto in quanto impossibilitate a spostarsi.

Vi ricordiamo che alcune problematiche devono essere assolutamente risolte quanto prima: oltre a peggiorare, potrebbero farvi perdere ulteriore tempo, e non è assolutamente ciò di cui avete bisogno.

Assicuratevi quindi di parlare con la vostra compagnia assicurativa, di chiedere informazioni al meccanico e di farvi dare eventualmente un preventivo. In questo modo la riparazione della vostra amata auto filerà liscia come l’olio e potrete riaverla quanto prima…