Curiosi di sapere quali sono le auto di Lodovica Comello? Vi sveliamo alcune curiosità in merito e ripercorriamo la sua carriera.

Le auto di Lodovica Comello: ecco cosa guida

Non sappiamo quale sia l’auto privata di Lodovica Comello, ma l’attrice è diventata ambassador della nuova Toyota Aygo X.

Alcuni scatti sono stati pubblicati sui social, in occasione soprattutto del programma Singing in the Car.

Toyota Aygo X: il futuro crossover

La prossima Aygo sarà basata su una versione modificata dell’architettura modulare TNGA-B dell’attuale Yaris. Si prevede di utilizzare il motore a benzina 1L VVT-i a tre cilindri da 70 CV della generazione precedente.

La partnership tra Toyota e Stellantis (ex-PSA) per la progettazione e la produzione di city car del segmento A è terminata. Il gigante giapponese è ora l’unico proprietario della fabbrica ceca di Kolin dove vengono ancora assemblate la Toyota Aygo, la Peugeot 108 e la Citroën C1.

Questi ultimi due stanno per scomparire dal catalogo dei loro rispettivi produttori e la terza Aygo sarà prodotta a Kolin insieme alla Yaris, parte della cui produzione sarà trasferita nella Repubblica Ceca.

Chi è Lodovica Comello

Lodovica Comello è nata nel 1990 in provincia di Udine. Ha partecipato a diversi concorsi letterari e canori e ha da sempre nutrito una profonda passione per la musica.

Nel 2011 ha recitato nella serie tv Violetta, ma ha mostrato di avere grande talento nel mondo cinematografico e non solo. Molti di voi, però, la conoscono per aver condotto Italia’s Got Talent.

La sua personalità vivace è molto coinvolgente e ha conquistato migliaia di italiani!

