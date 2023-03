Curiosi di sapere quali siano le auto di Ginevra Lamborghini? Se alcuni modelli possono sembrare scontati, in realtà Ginevra ha appena acquistato un gioiellino molto particolare…

Scopriamo alcune curiosità in merito!

Le auto di Ginevra Lamborghini: ecco cosa guida

Certo, molti di noi immaginano un garage colmo di Lamborghini di ogni tipo. Tuttavia, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha da poco acquistato un gioiellino che si distingue nettamente dalle Lambo.

Curiosi di sapere di cosa si tratti? Senza troppi fronzoli: Ginevra Lamborghini ha acquistato un’Audi Q3!

L’auto è stata consegnata fino a casa e ora è nel garage della 29 enne, che ha condiviso alcuni scatti sul suo account di Instagram.

Sebbene il prezzo base sia di 38.000 euro, in realtà in questo caso il budget può aumentare a dismisura, in base ai pacchetti.

Audi Q3

Questa Audi Q3 è caratterizzata dal colore Grigio nano metallizzato. Non sappiamo con precisione quale modello abbia scelto la Lamborghini.

Attualmente in commercio sono disponibili diversi pacchetti. Si parte dalla versione Business, con proiettori anteriori e posteriori Full LED, sensori di parcheggio e molto altro ancora.

Il pacchetto Business Advanced include invece cerchi in lega e altri optional riservati agli acquirenti più fortunati.

Infine, troviamo le S line edition e Identity Black.

Ginevra Lamborghini e il Grande Fratello VIP

La presenza della concorrente è durata poco, a causa della squalifica avvenuta diversi mesi fa.

Tuttavia, la giovane continua a far parlare di sé ed è una presenza fissa tra gli ospiti del GF Vip.

Oltretutto, la presunta storia d’amore con Antonino Spinalbese sta facendo impazzire migliaia di italiani…

Se volete scoprire quali siano le auto di Elettra Lamborghini, sua sorella, potrete trovare un articolo specifico in merito.

