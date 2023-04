Curiosi di sapere quali siano le auto di Sergio Perez? Nel suo garage sono presenti tre gioiellini molto particolari.

Una cosa è certa: Perez non ha di certo badato a spese, considerando il prezzo piuttosto alto di queste auto. Si tratta di modelli molto particolari, in grado di conquistare qualsiasi persona.

Le loro prestazioni sono incredibili, ma questi modelli sono in grado di garantire comfort e divertimento al tempo stesso. Scopriamo quindi quali sono.

Le auto di Sergio Perez: la collezione del 2023

Mercedes Benz SLR McLaren

Questo gioiellino ha un motore V8 sovralimentato da 5,4 litri ed è in grado di erogare 617 CV.

Il prezzo è decisamente folle ma, come vi avevamo detto, il pilota non ha avuto particolari problemi nell’aprire il suo portafogli.

Quanto ha speso? Oltre 748.000 dollari. Insomma, tutti noi possiamo permetterci un’auto del genere, no?

McLaren P1

Quest’auto è alimentata da un V8 biturbo da 3,8 litri con un motore elettrico in grado di produrre 903 CV.

Se il prezzo annunciato prima poteva lasciarvi a bocca aperta, questo potrebbe causarvi direttamente uno svenimento: oltre 1.350.000 dollari.

D’altronde, McLaren non ha di certo bisogno di presentazioni. Si tratta di un marchio straordinario, progettato per far venire la pelle d’oca a chiunque abbia la fortuna di entrare in auto.

Già, perché chi possiede una McLaren è ricco sfondato, fortunato o una combinazione di entrambe le cose.

Honda NSX

Quest’ultima creatura ha un motore V6 da 3,0 litri in grado di erogare 270 CV. Sembra la più sobria del parco auto di Perez, ma il suo prezzo non scherza: 84.500 dollari.

Insomma, nel suo garage sono presenti delle creature meravigliose.

